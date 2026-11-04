Meski Lebih Memilih Barcelona, Real Madrid Penuhi Permintaan Talenta Manchester United

Real Madrid semakin dekat untuk mengamankan JJ Gabriel, salah satu talenta muda paling menonjol di sepak bola Eropa, meski klubnya Manchester United tetap berupaya mempertahankan jasanya dan sejumlah klub Eropa bersaing untuk memilikinya.

Penyerang muda Inggris yang baru saja genap berusia enam belas tahun itu kini tengah menjalani latihan di Madrid, di saat sentuhan akhir sedang diberikan pada kesepakatan yang nilai totalnya bisa mencapai 15 juta euro, termasuk gaji dan komisi.

Klub telah menyetujui tuntutan finansial sang pemain, dan semua indikasi menunjukkan bahwa penandatanganan resmi akan dilakukan pada bulan Januari, menurut yang diberitakan surat kabar Catalunya "Sport".

Menurut yang disampaikan jurnalis Ben Fernandez Santos, yang memergoki pemain tersebut sudah berlatih di ibu kota Spanyol, negosiasi telah mencapai tahap lanjutan.

Real Madrid harus membayar sejumlah uang yang sedikit lebih dari 300 ribu euro kepada Manchester United sebagai kompensasi atas biaya pelatihan dan pengembangan.

Kesepakatan ini tetap bergantung pada diperolehnya paspor salah satu negara Uni Eropa oleh JJ Gabriel, hal yang akan membuka jalan baginya untuk bergabung dengan klub kerajaan tersebut pada Januari.

Meski demikian, opsi Barcelona belum sepenuhnya tersingkir, karena JJ Gabriel pernah berlatih di "Castelldefels" dan menyimak dari dekat proyek olahraga klub Catalunya tersebut, sebuah proyek yang pada awalnya ia nilai lebih menarik ketimbang proyek Real Madrid.

Menurut surat kabar Catalunya itu, pemain Inggris tersebut masih memberikan prioritas kepada Barcelona, seandainya klub memutuskan untuk bergerak secara tegas guna merekrutnya. Kendala utamanya terletak pada aspek finansial; sebab tuntutan tinggi dari pihak pemain membuat negosiasi dengan Barcelona tersendat, klub yang tidak siap berkomitmen pada kesepakatan sebesar itu untuk seorang pemain berusia 16 tahun.

Sebaliknya, Real Madrid menyetujui persyaratan tersebut, sehingga memberinya keunggulan yang akan sulit dilampaui, kecuali terjadi kejutan di menit-menit terakhir.

JJ Gabriel menunjukkan keinginan yang jelas untuk melanjutkan kariernya di Spanyol, dan karena itulah ia menolak sejumlah peluang penting lainnya di sepak bola Eropa, termasuk tawaran dari Bayern Munich dan Paris Saint-Germain.

Sang penyerang sebelumnya telah meminta untuk hengkang dari Manchester United setelah mencetak sejumlah rekor di kelompok usianya pada sektor pemain muda klub Inggris tersebut.

Bakat Gabriel menarik perhatian merek-merek komersial besar pada usia yang sangat dini; sebab pada usia empat belas tahun saja, ia telah menandatangani kontrak dengan perusahaan "Nike" dengan nilai yang luar biasa untuk usianya. Dan kini, di tengah pemantauan ketat dari Barcelona serta kesiapan Real Madrid untuk memenuhi persyaratannya, tampak semakin mungkin bahwa masa depannya akan berada di stadion "Santiago Bernabeu".