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Pemain timnas Arab Saudi lolos dari absen pada laga El Clasico yang dinanti-nanti antara Al Ahli dan Al Nassr di Liga Roshn, meski sempat mengalami cedera pada pertandingan persahabatan melawan Korea Selatan.

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Timnas Arab Saudi menang atas Korea Selatan dengan skor 3-2, dalam pertandingan yang mempertemukan keduanya kemarin Jumat, di Stadion Jassim bin Hamad di ibu kota Qatar, Doha, pada laga uji coba pertamanya selama periode jeda internasional saat ini sebagai persiapan menghadapi agenda mendatang.

Pertandingan tersebut menyaksikan Abdulelah Al-Amri, bek Al-Nassr dan timnas Arab Saudi, mengalami cedera, hingga ia terpaksa keluar pada menit ke-71, lalu Ali Lajami, bek Al-Hilal, tampil menggantikannya.

Surat kabar "Al-Riyadiyah" Arab Saudi menyebutkan bahwa Al-Amri menjalani beberapa pemeriksaan medis untuk mengetahui tingkat keparahan cedera yang dialaminya, dan hasilnya menunjukkan bahwa ia mengalami tarikan otot ringan yang tidak akan menghalanginya untuk mengikuti latihan pada periode mendatang.

Dengan demikian, bek Al-Nassr itu akan siap tampil bersama timnas Arab Saudi ketika menghadapi Uzbekistan, pada Selasa mendatang, di Stadion Khalifa bin Hamad di ibu kota Qatar, Doha, pada laga uji coba keduanya selama periode jeda internasional saat ini.

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Al-Amri juga akan siap tampil dalam pertandingan El Clasico, ketika timnya Al-Nassr bertandang ke markas rival tradisionalnya Al-Ahli, pada Jumat mendatang, di Stadion Al-Inma di Jeddah, dalam pertandingan tunda dari pekan kesembilan Liga Roshn.

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Al-Amri tampil dengan level yang menonjol sejak awal musim ini, terutama dalam hal mencetak gol, di mana ia telah mencetak 4 gol yang seluruhnya melalui sundulan kepala, dan yang terakhir dalam pertandingan melawan Korea Selatan kemarin Jumat.

Abdulelah Al-Amri mencetak gol ketiga untuk Arab Saudi pada menit ke-59, setelah mengarahkan bola umpan silang yang dikirim Nasser Al-Dawsari, gelandang Al-Hilal, dari sepak pojok, ke dalam gawang dengan sundulan kepala.

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Gol ini menjadi gol ke-20 yang dicetak bek Arab Saudi tersebut sepanjang karier sepak bolanya, baik bersama klub Al-Nassr dan Al-Wehda, maupun bersama timnas senior.

Gol ini juga merupakan gol ketiga yang dicetak Al-Amri bersama timnas Arab Saudi, setelah gol ke gawang Kuwait pada 2021, dan gol lainnya ke gawang timnas Uruguay di Piala Dunia 2026, berbanding 16 gol yang dicetaknya bersama Al-Nassr, dan satu gol tunggal dengan kostum Al-Wehda.

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Al-Amri membawa timnas Arab Saudi meraih kemenangan pertamanya atas Korea Selatan sejak 21 tahun lalu, tepatnya sejak tahun 2005, ketika mengalahkannya pada laga kandang dan tandang dengan skor 2-0 dan 1-0 di kualifikasi Piala Dunia 2006.

Sejak saat itu, kedua tim menjalani 6 pertandingan, Arab Saudi tidak berhasil menang di satu pun dari pertandingan tersebut, di mana timnas Korea berhasil menang di dua pertandingan, sementara 4 pertandingan berakhir imbang, sebelum kemenangan pada pertandingan kemarin.

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Perlu disebutkan bahwa pertandingan ini merupakan laga ke-19 yang mempertemukan timnas Arab Saudi dan Korea Selatan di level uji coba maupun resmi, sejak pertandingan pertama mereka pada tahun 1980.

Dalam 19 pertandingan tersebut, timnas Arab Saudi meraih 6 kemenangan, berbanding 6 pertandingan yang dimenangkan timnas Korea, sementara hasil imbang mendominasi 7 pertandingan lainnya.