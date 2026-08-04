Meski Kesepakatan Sudah Tercapai, Mengapa Pengumuman Bergabungnya Diomande ke Real Madrid Tertunda?

Real Madrid semakin dekat untuk mengumumkan secara resmi perekrutan pemain asal Pantai Gading, Yan Diomande, setelah menuntaskan kesepakatan dengan klub Jerman, Leipzig.

Menurut jurnalis Spanyol, Rodra, yang bekerja di jaringan ESPN, penyebab keterlambatan itu tidak berkaitan dengan adanya perselisihan dengan pemain atau agennya, sebagaimana beredar di sejumlah laporan, melainkan kembali kepada klub Leipzig, meski kesepakatan antara seluruh pihak sudah hampir rampung sejak beberapa hari lalu.

Sumber tersebut menjelaskan bahwa nilai transfer, termasuk variabelnya, melebihi 130 juta euro, sembari menegaskan bahwa Real Madrid memperkirakan Diomande akan tiba di kota Valdebebas dalam pekan ini untuk merampungkan proses kepindahannya dan bergabung dengan tim.

Informasi ini sejalan dengan apa yang diungkap jurnalis Jerman, Florian Plettenberg, melalui jaringan "Sky Sport Jerman", yang menegaskan pada hari ini bahwa negosiasi antara kedua klub mengalami kemajuan besar, dan penandatanganan kontrak final hanya tinggal menunggu waktu.

Real Madrid tengah berpacu dengan waktu untuk menuntaskan transfer ini sebelum pemain berangkat ke kamp persiapan Leipzig di Austria, karena manajemen klub kerajaan itu ingin menjalankan tes medis dan menyelesaikan seluruh prosedur administratif sebelum kepergiannya, guna menghindari keterlambatan apa pun yang bisa memengaruhi jadwal bergabungnya.

Diomande mendapatkan prioritas besar dari pelatih Portugal, Jose Mourinho, yang berupaya merekrutnya secepat mungkin, agar bisa mengintegrasikannya ke dalam latihan tim dan persiapan taktis sebelum bergulirnya musim baru.

Manajemen Real Madrid berharap dapat menutup berkas ini dalam beberapa jam ke depan, sebagai persiapan pengumuman resmi transfer dan perkenalan pemain kepada para suporter, dalam kerangka rencana klub untuk memperkuat skuad dengan elemen-elemen muda yang mampu mengembalikan tim ke podium juara setelah dua musim tanpa gelar.

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