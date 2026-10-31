Ahmed Atif, mantan bintang Al Shabab dan sepak bola Saudi, membela pelatih kepala Al Ahli asal Belanda, Marino Pusic, setelah kekalahan telak yang diderita timnya dari "Al Luyuth" di Liga Roshn.

Al Shabab menang atas Al Ahli dengan skor 6-1, dalam laga yang mempertemukan keduanya pada Jumat kemarin, di Stadion SHJ Arena di ibu kota Saudi, Riyadh, pada pekan kedua belas kompetisi Liga Roshn.

Atif berkata, dalam pernyataannya kepada program "Doreena Ghair": "Saya sudah mengatakan sebelum jeda internasional lalu bahwa sulit untuk menilai Pusic pada awal musim seperti ini."

Ia menambahkan: "Sejujurnya, bagi saya, ia datang dalam kondisi yang sulit," lalu pembawa acara Saudi, Khalid Al Shunaif, menimpali dengan nada menyindir: "Kalau begitu, biarkan ia melatih Al Shabab menggantikan (Thomas) Letsch," sehingga Atif membuatnya terkejut: "Bagi saya, ia lebih baik daripada Letsch."

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Hal ini terjadi meskipun pelatih Jerman Thomas Letsch telah meraih hasil-hasil istimewa bersama Al Shabab selama musim ini, terutama setelah jeda internasional lalu, di mana setelah itu ia menjalani 4 pertandingan, menang dalam 3 di antaranya dan sekali imbang.

Perlu diingat bahwa Pusic menangani kepelatihan Al Ahli sejak awal musim ini, menggantikan pelatih Jerman Matthias Jaissle, dan ia telah memimpin tim dalam 17 pertandingan sejak saat itu, meraih 11 kemenangan, berbanding 5 kekalahan dan sekali imbang.