Salem Al-Dawsari, kapten Al-Hilal, mendekati pencatatan sejarah di ajang Liga Champions Asia, setelah gol yang ia cetak ke gawang Al-Shamal Qatar.

Al-Hilal kalah dari Al-Shamal dengan skor 1-3, dalam laga yang mempertemukan kedua tim pada Selasa malam, di Stadion Al-Bayt di Al-Khor, dalam pertandingan ketiga fase liga pada turnamen Asia tersebut.

Pada menit ke-32 jalannya pertandingan, Salem Al-Dawsari membuka keunggulan bagi Al-Hilal, setelah bek Prancis Theo Hernandez mengirimkan umpan mendatar kepadanya di depan gawang yang kosong tanpa penjaganya.

Menurut surat kabar "Al-Riyadiyah" Saudi, "Tornado" semakin dekat untuk menjadi pencetak gol terbanyak kedua di ajang Liga Champions Asia, sejak format barunya diperkenalkan pada tahun 2003.

Al-Dawsari mencapai gol ke-36 dalam sejarah penampilannya di turnamen Asia tersebut, sehingga ia hanya berjarak satu gol di belakang pemain Korea Selatan yang telah pensiun, Dong-Gook Lee, pencetak gol terbanyak kedua dalam sejarah turnamen ini.

Selain itu, Salem hanya membutuhkan 6 gol lagi untuk menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Liga Champions Asia dalam format barunya, menyamai pemain Montenegro Dejan Damjanovic yang telah mencetak 42 gol.

Perlu dicatat bahwa gol ini adalah gol pertama yang dicetak Salem Al-Dawsari pada musim ini, dalam penampilan utamanya yang pertama, setelah ia tampil dalam dua pertandingan di Liga Roshn sebagai pemain pengganti selama beberapa menit saja.