Pelatih asal Irlandia, Brendan Rodgers, yang menangani Al-Qadsiah, tetap melontarkan ancaman terhadap Al-Hilal, meski menelan kekalahan dari tim tersebut di Liga Roshn Arab Saudi.

Al-Hilal mengalahkan Al-Qadsiah dengan skor 3-2 dalam pertandingan yang mempertemukan kedua tim pada Jumat malam, di Stadion Pangeran Mohammed bin Fahd di Dammam, dalam pekan kesebelas Liga Roshn Arab Saudi.

Rodgers mengomentari kekalahan tersebut dalam pernyataannya pada konferensi pers usai laga yang dikutip surat kabar "Asharq Al-Awsat" Arab Saudi, ketika ia berkata: "Kami tampil dalam pertandingan besar dan mengimbangi Al-Hilal."

Ia melanjutkan: "Kami mengalami kekurangan pemain di skuad kami. Saya bangga dengan apa yang ditampilkan para pemain. Pesannya telah sampai bahwa Al-Qadsiah akan menyaingi Al-Hilal hingga akhir musim."

Ketika ditanya tentang alasan di balik pesan tersebut, ia menjawab: "Al-Qadsiah dua musim lalu berada di Liga Divisi Satu, dan hari ini bersaing dengan kuat. Kami bermain melawan tim yang berpengalaman, dan itulah yang membuat saya mengatakan hal itu, bukan karena ada maksud lain."

Ia menambahkan: "Saya katakan kepada para pemain usai pertandingan bahwa mereka tidak mengecewakan. Mereka memberikan banyak dari kemampuan yang mereka miliki, bahkan dengan usaha berlipat ganda, karena itu saya harus memberi hormat kepada mereka sebab mereka tidak lalai dalam hal apa pun."

Ia melanjutkan: "Saya tidak suka membuat-buat alasan, tetapi para pemain Al-Hilal relatif memiliki waktu istirahat yang lebih banyak. Saya ucapkan selamat kepada Al-Hilal, mereka menang dan memang layak, serta memiliki bintang-bintang besar sebagaimana halnya tim saya. Ini adalah pertandingan besar dengan segala tekanan fisik dan juga absennya sejumlah pemain di tim kami."

Ia menutup: "Saya bangga dengan keberadaan nama-nama pemain Arab Saudi, dan mereka adalah tulang punggung tim. Pemain Arab Saudi terus berkembang dan berkreasi. Saya memiliki sejumlah nama, Musab (Al-Juwayr), Jihad (Zikri), (Mohammed) Abu Al-Shamat, Al-Qahtani, dan lainnya. Di Piala Dunia 2034, saya optimistis dengan generasi Arab Saudi yang luar biasa."

Perlu dicatat bahwa kemenangan ini menempatkan Al-Hilal di puncak klasemen Liga Arab Saudi dengan koleksi 27 poin, unggul dua poin atas Al-Qadsiah yang turun ke peringkat ketiga karena kalah selisih gol dari Al-Nassr, meski tim asal wilayah timur itu telah memainkan satu pertandingan lebih banyak.