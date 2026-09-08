Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Al Ahli vs Al Riyadh - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Meski Kalah, Ivan Toney Rayakan Laga ke-100 Al Ahli dengan Rekor Luar Biasa

Al Qadsiah vs Al Ahli
Al Qadsiah
Al Ahli
Saudi Pro League
I. Toney
Arab Saudi
Inggris

Penyerang Inggris itu melanjutkan penampilan gemilangnya

Penyerang Al Ahli asal Inggris, Ivan Toney, merayakan laga ke-100 bersama timnya meski menelan kekalahan di Liga Roshn Arab Saudi.

Al Ahli kalah dari Al Qadsiah dengan skor 2-3, dalam pertandingan yang mempertemukan keduanya hari Selasa ini, di Stadion Pangeran Mohammed bin Fahd di Dammam, pada pekan keenam Liga Roshn Arab Saudi.

Meski Al Ahli menutup babak pertama dengan ketinggalan tiga gol tanpa balas, Ivan Toney berhasil mencetak dua gol untuk klub asal Jeddah tersebut di babak kedua, tepatnya pada menit ke-63 dan ke-82.

Anda dapat mendiskusikan berbagai topik dan berita secara lebih mendalam di forum Kooora

Tiket pertandingan Liga Roshn Arab SaudiBeli tiket Anda sekarang!

Saudi Pro League
Al Qadsiah crest
Al Qadsiah
ALQ
Al-Ettifaq crest
Al-Ettifaq
ALI
Saudi Pro League
Al Ahli crest
Al Ahli
AHL
Al Hazem crest
Al Hazem
ALH

Dengan dua gol ini, penyerang Inggris tersebut terus memuncaki daftar top skor Liga Arab Saudi pada musim ini, dengan koleksi 8 gol, unggul selisih 4 gol penuh atas pemain tengah Al Hilal asal Serbia, Sergej Milinkovic-Savic, yang menempati posisi kedua.

Secara umum, Toney melanjutkan penampilan gemilangnya pada pertandingan ke-100 yang ia jalani bersama Al Ahli di berbagai ajang, sejak pindah ke klub tersebut pada bursa transfer musim panas 2024, dari Brentford.

Menurut jaringan statistik "Opta", tidak ada satu pun pemain di Liga Arab Saudi yang berhasil memberi assist atau mencetak gol lebih banyak daripada Ivan Toney sejak kedatangannya, di mana ia berkontribusi pada 96 gol di berbagai ajang, dengan rincian 80 gol dan 16 assist.

Perlu dicatat bahwa Ivan Toney belum pernah meraih gelar top skor Liga Arab Saudi, di mana ia menjadi runner-up bagi pemain Portugal Cristiano Ronaldo, kapten Al Nassr, pada musim dua tahun lalu, serta bagi pemain Meksiko Julian Quinones, bintang Al Qadsiah, pada musim lalu.

Iklan

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google