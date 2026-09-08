Penyerang Al Ahli asal Inggris, Ivan Toney, merayakan laga ke-100 bersama timnya meski menelan kekalahan di Liga Roshn Arab Saudi.

Al Ahli kalah dari Al Qadsiah dengan skor 2-3, dalam pertandingan yang mempertemukan keduanya hari Selasa ini, di Stadion Pangeran Mohammed bin Fahd di Dammam, pada pekan keenam Liga Roshn Arab Saudi.

Meski Al Ahli menutup babak pertama dengan ketinggalan tiga gol tanpa balas, Ivan Toney berhasil mencetak dua gol untuk klub asal Jeddah tersebut di babak kedua, tepatnya pada menit ke-63 dan ke-82.

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Dengan dua gol ini, penyerang Inggris tersebut terus memuncaki daftar top skor Liga Arab Saudi pada musim ini, dengan koleksi 8 gol, unggul selisih 4 gol penuh atas pemain tengah Al Hilal asal Serbia, Sergej Milinkovic-Savic, yang menempati posisi kedua.

Secara umum, Toney melanjutkan penampilan gemilangnya pada pertandingan ke-100 yang ia jalani bersama Al Ahli di berbagai ajang, sejak pindah ke klub tersebut pada bursa transfer musim panas 2024, dari Brentford.

Menurut jaringan statistik "Opta", tidak ada satu pun pemain di Liga Arab Saudi yang berhasil memberi assist atau mencetak gol lebih banyak daripada Ivan Toney sejak kedatangannya, di mana ia berkontribusi pada 96 gol di berbagai ajang, dengan rincian 80 gol dan 16 assist.

Perlu dicatat bahwa Ivan Toney belum pernah meraih gelar top skor Liga Arab Saudi, di mana ia menjadi runner-up bagi pemain Portugal Cristiano Ronaldo, kapten Al Nassr, pada musim dua tahun lalu, serta bagi pemain Meksiko Julian Quinones, bintang Al Qadsiah, pada musim lalu.