Meski Kalah dari Inggris, Angka 3 Membuktikan Kehebatan Rekor De la Fuente bersama Spanyol

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Inggris semalam, di Stadion Wanda Metropolitano, meraih sebuah pencapaian yang hanya diraih oleh dua tim nasional lain sejak Luis de la Fuente menangani Spanyol pada akhir 2022.

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Surat kabar "Mundo Deportivo" menyatakan bahwa kekalahan 2-3 itu mengakhiri rangkaian 43 pertandingan Spanyol tanpa kekalahan, dan kekalahan ini merupakan yang ketiga bagi sang pelatih dalam 55 pertandingan yang dipimpinnya bersama "La Roja".

Selama periode tersebut, Spanyol meraih tiga gelar: UEFA Nations League 2023, Piala Eropa 2024, dan Piala Dunia 2026.

Kekalahan pertama datang pada pertandingan kedua mereka. Pada 28 Maret 2023, Scott McTominay mencetak dua gol untuk memberi Skotlandia kemenangan 2-0 di Stadion Hampden Park dalam laga kualifikasi Piala Eropa.

Hampir satu tahun kemudian, pada 22 Maret 2024, gol Daniel Munoz menentukan laga persahabatan melawan Kolombia di London Olympic Stadium (0-1).

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Sejak malam itu di London, Spanyol tak terkalahkan dalam 43 pertandingan, baik resmi maupun persahabatan. Selama rangkaian tersebut, Portugal merebut gelar UEFA Nations League 2025 dari mereka lewat adu penalti setelah laga final berakhir imbang 2-2. Secara statistik, pertandingan itu dihitung sebagai salah satu dari sepuluh hasil imbang De la Fuente.

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Ini adalah kekalahan ketiga Spanyol, dan yang pertama di kandang sendiri sejak penunjukannya. Inggris unggul tiga gol tanpa balas melalui Harry Kane, Ezri Konsa, dan Ben White.

Oyarzabal dan Nico Williams memperkecil ketertinggalan untuk Spanyol, tetapi tim asuhan Thomas Tuchel bertahan dan merebut puncak grup.

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Timnas Spanyol akan mengetahui lawannya di perempat final pada Jumat mendatang, dan akan memainkan laga leg kedua di luar kandang.

Pertandingan yang Menegangkan

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Timnas Inggris menampilkan salah satu pertandingan terbaiknya di bawah kepemimpinan pelatih Thomas Tuchel, setelah mendominasi nyaris penuh pertandingan melawan Spanyol, sang juara dunia, pada matchday keenam sekaligus terakhir fase grup UEFA Nations League, di Stadion Metropolitano, sebelum keadaan berbalik sekitar seperempat jam setelah babak kedua berjalan.

Timnas Inggris memasuki babak kedua dengan keunggulan satu gol tanpa balas, yang dicetak kaptennya Harry Kane dari titik penalti pada menit ke-45, setelah ia dilanggar di dalam kotak penalti oleh Pau Cubarsi. Namun pelatih Spanyol, Luis de la Fuente, memutuskan untuk melakukan tiga pergantian sekaligus pada awal babak kedua.

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Pau Cubarsi, Fabian Ruiz, dan Mikel Merino meninggalkan lapangan, digantikan oleh Dean Huijsen, Pedri, dan Fermin Lopez, dalam upaya pelatih Spanyol untuk merebut kembali penguasaan lini tengah dan memperbaiki penampilan timnya, yang kesulitan menghadapi tekanan Inggris selama babak pertama.

Namun pergantian itu tidak memberikan ketenangan yang diinginkan tuan rumah, setelah Inggris mengejutkan mereka dengan tekanan ganas sejak menit-menit awal babak kedua, dan terus maju ke depan alih-alih menarik diri untuk mempertahankan gol mereka, hingga berhasil menggandakan skor hanya dalam empat menit.

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Gol kedua datang pada menit ke-53, setelah Declan Rice mengeksekusi tendangan sudut dengan sempurna, yang disambut Ezri Konsa tanpa pengawalan di dalam kotak penalti, lalu mengarahkan bola dengan kepalanya ke gawang, memperkuat keunggulan Timnas Inggris dengan gol kedua yang mengacaukan perhitungan Timnas Spanyol.

Inggris tak memberi lawannya kesempatan untuk bernapas, karena mereka kembali mengancam gawang tuan rumah dengan cepat, memanfaatkan ruang di belakang pertahanan dalam serangan balik kilat, di mana bola sampai ke Jude Bellingham, yang dengan cerdik mengoper ke Ben White yang melaju, lalu ia menempatkan bola ke gawang pada menit ke-57, mencetak gol ketiga untuk Inggris.

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Ketika pertandingan tampak menuju dominasi penuh Inggris, ketegangan kembali muncul pada menit ke-63, hanya 10 menit setelah gol Konsa, ketika Jarell Quansah terlambat mengoper bola, sehingga direbut Lamine Yamal yang kemudian melaju ke dalam kotak penalti, sebelum dilanggar oleh Elliot Anderson, hingga wasit memberikan penalti untuk Timnas Spanyol disertai kartu merah bagi pemain Manchester City itu.

Mikel Oyarzabal mengeksekusi tendangan tersebut pada menit ke-65, dan berhasil menempatkan bola ke gawang, memperkecil ketertinggalan menjadi dua gol serta mengembalikan harapan Timnas Spanyol, dalam duel panas di kandang sendiri dan di tengah para pendukungnya.

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Dengan demikian sepuluh menit dari babak kedua berubah menjadi babak yang menegangkan dalam duel ini, setelah Inggris mencetak dua gol beruntun pada menit ke-53 dan ke-57, sebelum Spanyol membalas melalui gol Oyarzabal dari titik penalti usai kartu merah untuk Anderson pada menit ke-63, membuat menit-menit tersisa memanas di tengah upaya tuan rumah untuk bangkit dalam skor.

Ketegangan tidak berhenti sampai di situ, di mana pemain pengganti kelima Spanyol, Nico Williams, berhasil mencetak gol kedua Matador pada menit ke-75 setelah serangan cepat yang sampai ke Yamal, yang mengopernya dengan satu sentuhan ke bintang Athletic Bilbao itu, hingga memperkecil ketertinggalan menjadi satu gol saja.