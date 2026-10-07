Rasa cemas menyelimuti para pendukung klub Al-Ittihad, beberapa jam sebelum menjalani laga El Clasico yang dinanti-nanti melawan rival tradisional mereka, Al-Hilal.

Al-Ittihad akan bertandang ke markas Al-Hilal, pada Sabtu mendatang, di Stadion Kingdom Arena, ibu kota Arab Saudi, Riyadh, dalam laga puncak pekan kedelapan Liga Roshn.

Surat kabar "Arriyadiyah" Saudi menyebut bahwa klub Al-Ittihad telah mendapatkan kembali jasa penyerangnya, George Ilenikhena, setelah pulih dari cedera yang dialaminya saat tampil bersama timnas Nigeria pada jeda internasional lalu.

Surat kabar tersebut menjelaskan bahwa penyerang asal Nigeria itu ikut serta dalam latihan tim Al-Ittihad, Selasa kemarin, sehingga membuktikan kepulihannya dari cedera, serta kemampuannya untuk tampil secara normal dalam laga El Clasico mendatang.

Pertandingan berikutnya HIL Saudi Pro League 14.00 ITT

Namun, kecemasan menghantui Al-Ittihad akibat cedera yang kini dialami bek internasional mereka, Hassan Kadesh, di mana statusnya untuk tampil di El Clasico belum ditentukan hingga saat ini.

Kadesh mengalami cedera saat tampil bersama timnas Arab Saudi pada turnamen Piala Teluk Arab "Khaleeji 27", sehingga ia absen hingga laga final yang dimenangkan atas timnas Uni Emirat Arab dengan skor 2-0, Selasa kemarin.

Al-Ittihad menjalani El Clasico demi mengejar kemenangan untuk merebut puncak klasemen Liga Saudi, di mana saat ini mereka menempati peringkat kedua dengan 17 poin, hanya berselisih satu poin di belakang Al-Hilal yang berada di posisi pertama.

Perlu diingat bahwa Al-Ittihad adalah satu-satunya tim yang belum menderita kekalahan sama sekali pada musim ini di Liga Roshn Saudi hingga saat ini, sementara Al-Hilal telah kalah dalam satu laga melawan Neom dengan skor 2-0.