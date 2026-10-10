"Ya, itu sangat bagus karena dia turun tangan", kata Robin Fellhauer di mixed zone Augsburg Arena saat ditanya pendapatnya soal VAR, "kalau tidak, kami akan kalah 6-2."

Namun kemudian gelandang berusia 28 tahun itu, yang menorehkan sejarah Bundesliga lewat golnya setelah sedikit lebih dari delapan detik, mengaku sangat kritis terhadap wasit video dan prosedur seputar dugaan keputusan yang keliru.

"Itu mengerikan. Pada satu kejadian, butuh lima menit atau semacamnya. Itu benar-benar menjengkelkan. Dalam kasus itu bagus bagi kami karena offside, tetapi ada ketegangan yang sangat besar," ungkap Fellhauer, memberi gambaran soal psikologi para pemain yang dituntut sangat sabar oleh jeda-jeda tersebut.

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Keputusan apa saja yang diambil VAR dalam pertandingan FC Bayern?

Dalam hal itu, dia tidak menghemat kritik terhadap kurangnya transparansi dan sulitnya keputusan-keputusan tersebut dipahami: "Kamu sama sekali tidak tahu persis apa yang sedang dibahas, karena tidak ada yang berbicara denganmu. Di atas memang tertulis offside, tetapi kamu bahkan tidak benar-benar tahu apa yang sebenarnya terjadi. Karena itu, kadang memang menjengkelkan."

Tiga kali VAR membuat keputusan yang tepat. Gol-gol Serge Gnabry (73'), Luis Diaz (75'), dan Gnabry lagi (90+6') semuanya dianulir karena posisi offside. Namun, gol yang seharusnya menjadi 1-1 melalui tendangan salto samping Diaz pada awal babak kedua (51') tampaknya seharusnya disahkan. Setidaknya itulah pandangan direktur olahraga Munchen Max Eberl, yang tentu tidak netral, tetapi juga pakar wasit Patrick Ittrich, seperti yang ia jelaskan kepada Sky .

Namun dengan begitu, pertandingan berakhir 2-2 setelah selain Fellhauer, Harry Kane, Ricardo Ribeiro, dan Nene Brown juga mencetak gol secara sah.

Setelah itu, Fellhauer juga menjelaskan bahwa tekanannya setelah sepak mula Bayern memang sudah direncanakan persis seperti itu dengan harapan Neuer bisa melakukan kesalahan saat berada di bawah tekanan. Rencana itu berhasil. Augsburg berada dekat dengan papan atas berkat raihan kuat delapan poin dari lima pertandingan, sementara Bayern dengan hanya dua poin lebih banyak untuk sementara menjadi pengejar terdekat pemuncak klasemen BVB (11).