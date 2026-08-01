Seperti yang diumumkan Barca secara resmi pada Jumat malam, Jesse Bisiwu pindah dari Club Brugge ke Catalunya. Pemain ofensif itu menandatangani kontrak lima tahun hingga 2031.

Menurut pakar transfer Fabrizio Romano, Barca membayar biaya transfer yang besar senilai 8,5 juta euro kepada klub top Belgia tersebut. Selain itu, Brugge juga disebut telah mengamankan klausul 20 persen dari penjualan berikutnya.

Harga Bisiwu memang terbilang tinggi, mengingat pemain 18 tahun itu sejauh ini belum pernah memainkan satu pun laga divisi utama. Pada 2020, ia bergabung dengan Brugge saat masih berusia 12 tahun dan sejak itu dibina di sana, bahkan pada usia 15 tahun ia sudah menjalani debut untuk tim B di divisi dua Belgia.

Barcelona antusias menyambut Jesse Bisiwu: Masih tanpa laga divisi utama di Brugge

Musim lalu, winger kiri itu sempat mengamankan tempat inti di tim B dan mencatatkan 15 penampilan di divisi dua. Selain itu, ia juga bermain untuk U19 Brugge di Youth League, dengan catatan tiga gol dan satu assist dalam delapan pertandingan. Klub Belgia itu berhasil melaju hingga final dan baru kalah lewat adu penalti dari Real Madrid, meski Bisiwu pada partai puncak baru masuk sebagai pemain pengganti sesaat sebelum laga usai.

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Debut untuk tim utama Brugge sementara itu belum sempat didapatkan pemain tim nasional Belgia U19 tersebut. "Barca telah mengamankan seorang pemain sayap yang memiliki masa depan cemerlang berkat kecepatan, kekuatan fisik, dan kemampuan dribelnya," demikian deskripsi juara Spanyol itu tentang Bisiwu dalam pengumuman transfernya.

Di level internasional, Bisiwu mencuri perhatian pada Piala Eropa U17 tahun lalu, ketika ia menyumbang dua assist dalam empat pertandingan dan mencapai semifinal bersama Belgia. Di Barca, Bisiwu tampaknya untuk sementara akan mengumpulkan menit bermain di tim kedua, yang berlaga di divisi keempat Spanyol. Namun, Hansi Flick diperkirakan juga akan rutin memanggilnya ke latihan tim utama dan secara bertahap memperkenalkan rekrutan baru itu ke level tinggi.