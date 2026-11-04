Pelatih kepala timnas Arab Saudi asal Yunani, Georgios Donis, memberikan jaminan sukses kepada rekan sejawatnya di klub Al Ittihad, pelatih asal Jerman Jens Wiesing, meski klub itu belakangan mengalami hasil-hasil negatif.

Donis mengumumkan pada hari Rabu ini daftar final timnas Arab Saudi yang akan mengikuti pemusatan latihan mendatang, untuk menghadapi timnas Korea Selatan dan Uzbekistan dalam laga persahabatan, pada 13 dan 17 November ini, yang mencakup 30 pemain.

Daftar tersebut memuat kehadiran 4 pemain dari klub Al Ittihad, yakni bek kiri Fares Abdi, dua gelandang Mukhtar Ali dan Ahmed Al Ghamdi, ditambah sayap kanan Marwan Al Sahafi.

Dengan demikian, jumlah pemain yang dipanggil ke timnas Arab Saudi dari klub Al Ittihad bertambah dibandingkan dengan situasi pada turnamen Piala Teluk Arab "Khaliji 27", selama bulan September dan Oktober lalu.

Saat itu, Donis hanya memanggil dua pemain dari klub Al Ittihad, salah satunya Mukhtar Ali, ditambah bek Hassan Kadesh yang absen dari daftar saat ini akibat cedera yang dideritanya pada jeda lalu.

Pilihan-pilihan tersebut menjadi bukti kualitas penampilan klub Al Ittihad, meski mereka terjatuh dalam dua pertandingan terakhir, di mana mereka bermain imbang 1-1 dengan Abha di Liga Roshn Arab Saudi, sebelum menderita kekalahan telak dari Al Ain Uni Emirat Arab 1-4 di Liga Champions Asia Elite.

Perlu dicatat bahwa Al Ittihad menempati peringkat keempat di klasemen Liga Arab Saudi dengan koleksi 24 poin, yang mereka raih dari 7 kemenangan, 3 hasil imbang, dan satu kekalahan yang terjadi melawan Al Hilal, yang memuncaki klasemen dengan selisih 6 poin dari mereka.

Sebaliknya, klub Arab Saudi itu kesulitan di kancah Asia, di mana mereka menempati peringkat kesepuluh di klasemen grup Barat dengan koleksi hanya 4 poin, yang diraih dari satu kemenangan dan satu hasil imbang, berbanding dua kekalahan yang diderita.