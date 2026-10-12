Berikut rangkuman komentar media mengenai balapan di Singapura:

Formula 1: Komentar media - ITALIA

Gazzetta dello Sport: "Peluang penentuan gelar bagi Kimi: Antonelli menghadapi tantangan fisik dan teknis sepanjang akhir pekan yang sulit dengan semangat juang tinggi. Pembalap muda yang sudah berpengalaman itu sekali lagi mengatasi situasi nyaris sempurna dan memburu gelar juara dunia Formula 1 pertamanya yang bersejarah, sebuah pencapaian yang sudah lama layak ia raih."

Corriere dello Sport: "Verstappen dan Red Bull mencatatkan prestasi luar biasa: Kesuksesan mereka sekaligus menjadi peringatan bagi Antonelli, baik menjelang fase akhir yang menentukan dalam perebutan gelar dunia musim ini maupun untuk musim depan. Di sisi lain, Antonelli menunjukkan bakat luar biasa dan kemampuan langka untuk meraih hasil maksimal bahkan dalam kondisi sulit."

Tuttosport: "Verstappen sungguh tiada duanya: Setelah pertunjukan di Sepang, kini ia kembali tampil gemilang di Singapura. Start-nya benar-benar istimewa. Bukan hanya sang pembalap yang pantas mendapat tepuk tangan, melainkan juga seluruh tim, yang kembali ke jalur kemenangan berkat performa luar biasa pembalap andalannya. Masih banyak kejutan yang bisa kita nantikan dalam seri-seri Grand Prix tersisa."

La Repubblica: "Antonelli memimpikan mimpi Amerika. Di Austin nanti, ia bisa meraih gelar juara dunia pertamanya. Dengan kedewasaan yang dimilikinya, ia tahu bahwa ia tak boleh lagi melakukan kesalahan pada fase menentukan ini jika ingin mewujudkan mimpi besarnya. Berangkat ke Texas, Koboi Kimi!"

La Stampa: "Dalam masa baik maupun buruk, Antonelli terus naik podium, dan gelar juara dunia kini sudah di depan mata. Verstappen tampil dalam performa puncak dan kini bisa memberikan tantangan serius kepada Kimi. Ia jelas punya potensi untuk itu, tetapi tampaknya sudah terlambat untuk benar-benar menyulitkan Antonelli. Duel sesungguhnya antara keduanya kemungkinan baru akan terjadi tahun depan."

Il Messaggero: "Pada akhir pekan yang luar biasa ini, Verstappen menunjukkan seluruh kemampuannya. Pembalap Belanda itu telah kembali! Red Bull telah menemukan kembali daya saingnya, dan Verstappen sekali lagi menegaskan statusnya sebagai pembalap istimewa: seorang juara yang nyaris tak pernah membuat kesalahan dan tahu cara memanfaatkan setiap peluang. Lewat performa impresifnya, ia kembali merebut posisi-posisi terdepan dan semakin menekan Antonelli dalam perebutan gelar juara dunia."

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Formula 1: Komentar media - INGGRIS

The Guardian: "Max Verstappen menunjukkan dengan meyakinkan betapa hebatnya ia ketika mendapat mobil yang tepat. Ia tak terkalahkan di Grand Prix Singapura. Namun, Red Bull membutuhkan hampir seluruh musim untuk memberinya mobil tersebut, dan gelar kini berada di luar jangkauan pembalap Belanda itu. Di belakangnya di sirkuit Marina Bay, calon juara dunia Kimi Antonelli telah melakukan cukup banyak untuk membuatnya tinggal satu balapan lagi menuju penobatan."

The Telegraph: "Max Verstappen telah kembali dan Mercedes sudah mulai khawatir."

Daily Mail: "Pada usia 20 tahun, Kimi Antonelli adalah calon juara dunia Formula 1, dan tak seorang pun mampu mendekatinya. Semuanya sudah diputuskan, dan para pembalap lain bisa langsung mematikan mesin mereka."

Formula 1: Komentar media - BELANDA dan PRANCIS

De Telegraaf: "Max Verstappen sedang menjalani periode fantastis di Formula 1."

L'Equipe: "Akhirnya tercapai! Setelah sembilan percobaan tanpa kemenangan, termasuk tiga kali finis kedua, Max Verstappen akhirnya menjuarai balapan di Singapura, salah satu dari sedikit sirkuit yang belum tercatat dalam daftar kemenangannya. Untuk mewujudkannya, pembalap Belanda itu bahkan tak perlu berusaha terlalu keras."

Formula 1: Komentar media - AUSTRIA

Kronen Zeitung: "Juara dunia empat kali Max Verstappen menyempurnakan dominasinya sepanjang akhir pekan Formula 1 di Singapura."

OE24: "Peluang penentuan gelar juara dunia bagi Kimi Antonelli. Selain pemenang balapan Max Verstappen, Antonelli termasuk salah satu peraih hasil terbaik pada akhir pekan di Singapura."







