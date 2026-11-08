Malam penutup musim reguler Lionel Messi di kompetisi Liga Amerika Serikat bukanlah malam yang sempurna, setelah menyaksikan Inter Miami kehilangan keunggulan tiga gol di kandangnya sendiri. Namun, bintang asal Argentina itu tetap keluar dengan pencapaian bersejarah baru, usai mencetak rekor yang belum pernah diraih pemain mana pun dalam sejarah kompetisi.

Meski gagal menjebol gawang Charlotte FC, ia mengakhiri musim 2026 sebagai pemuncak daftar pencetak gol dengan koleksi 26 gol, memastikan raihan penghargaan Sepatu Emas untuk kali kedua secara beruntun, setelah mencetak 29 gol pada musim lalu.

Dengan pencapaian ini, pemain berusia 39 tahun tersebut menjadi pemain pertama dalam sejarah Liga Amerika Serikat yang memenangi Sepatu Emas dalam dua musim berturut-turut, sebuah pencapaian bersejarah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ia juga menjadi pemain keenam yang meraih penghargaan tersebut lebih dari sekali.

Keunggulan Messi dalam urusan mencetak gol tidak bergantung pada tendangan penalti, karena ia mencetak 25 gol dari permainan terbuka, berbanding hanya satu tendangan penalti. Dengan demikian, ia mencatatkan jumlah gol non-penalti tertinggi kedua dalam satu musim sepanjang sejarah kompetisi, di belakang rekornya sendiri sebelumnya yang mencapai 28 gol pada 2025.

Ia juga mengakhiri musim dengan 17 assist, sehingga total kontribusi golnya mencapai 43, memuncaki kategori ini pula, setelah menjadi pemain pertama dalam sejarah liga yang membukukan minimal 40 kontribusi gol dalam dua musim berturut-turut.

Gol yang dianulir sebelum kebangkitan Miami

Laga di Stadion "Nou Stadium" menyuguhkan skenario menegangkan sejak menit-menit awal, ketika Charlotte mengira telah unggul pada menit keempat melalui Liel Abada. Namun, wasit menganulir gol tersebut setelah peninjauan teknologi video, akibat handball yang dilakukan Eidan Toklamati di awal serangan.

Inter Miami lolos dari ketertinggalan dan memanfaatkan situasi untuk unggul pada menit ke-14 melalui Ian Fray, yang menyambar bola muntah di dalam kotak penalti setelah tendangan sudut.

Pada menit ke-33, pengaruh Messi kembali terlihat, setelah ia mengeksekusi tendangan sudut yang disundul German Berterame ke arah gawang, sebelum disambut Luis Suarez ke dalam gawang.

Tiga menit sebelum babak pertama berakhir, Rodrigo De Paul menambah gol ketiga lewat tembakan keras dari luar kotak penalti, sehingga Inter Miami mengakhiri babak pertama dengan keunggulan tiga gol tanpa balas.

Namun, apa yang terjadi setelah jeda membalikkan jalannya pertandingan secara total.

5 menit yang mengembalikan Charlotte ke pertandingan

Charlotte memasuki babak kedua dengan penampilan berbeda, dan berhasil memperkecil jarak pada menit ke-50, ketika Liel Abada mengonversi umpan silang Tyger Smalls ke dalam gawang.

Tim tamu tidak menunggu lama, karena Abada kembali hanya 5 menit berselang untuk mencetak gol keduanya, setelah bertukar bola dengan Pep Biel, sebelum melepaskan tembakan terukur ke pojok jauh.

Messi nyaris mengakhiri harapan Charlotte untuk bangkit, setelah berupaya mencungkil bola melewati kiper, tetapi bek Henry Kessler menghalaunya dari atas garis gawang.

Sementara Inter Miami berusaha mempertahankan keunggulannya, Charlotte memanfaatkan kebingungan lini pertahanan, dan momen penentu datang pada menit ke-90, ketika tembakan Smalls memantul dari tiang gawang, menemukan Rodolfo Oluko yang menyarangkannya ke gawang, menandai rampungnya kebangkitan.

Messi tidak menyerah, dan nyaris mencuri kemenangan pada masa tambahan lewat tembakan yang membentur tiang gawang, tetapi pertandingan berakhir imbang 3-3.

Skenario yang terulang: kenangan pahit dari laga melawan Orlando

Menyia-nyiakan keunggulan tiga gol bukanlah kejadian luar biasa bagi Inter Miami selama musim 2026, karena tim ini mengalami skenario yang lebih kejam pada 2 Mei lalu, ketika unggul tiga gol tanpa balas atas Orlando City dalam 33 menit pertama, sebelum kalah dengan skor 3-4.

Laga tersebut menyaksikan penampilan menonjol dari Martin Ojeda, yang mencetak tiga gol "hat-trick", setelah Orlando memulai kebangkitan dengan satu gol menjelang akhir babak pertama, lalu menambah dua gol di babak kedua, sebelum Tyrese Spicer mencuri gol kemenangan pada menit ke-93.

Kebangkitan Orlando juga bersejarah, karena menjadi tim keempat saja dalam sejarah Liga Amerika Serikat yang berhasil memenangi pertandingan setelah tertinggal tiga gol, dan yang pertama sejak 2018.

Dengan demikian, hasil imbang Charlotte kembali mengangkat ke permukaan masalah pertahanan yang mengkhawatirkan bagi Inter Miami, yang untuk kali kedua sepanjang musim menyia-nyiakan keunggulan tiga gol di kandangnya sendiri, meski kali ini berhasil menghindari kekalahan.

Messi menantikan pencapaian lain di babak gugur

Terlepas dari hasil imbang itu, Inter Miami mengakhiri musim reguler di peringkat kedua Wilayah Timur dengan koleksi 60 poin, setelah diuntungkan oleh kekalahan New England dari Orlando dengan skor satu gol tanpa balas.

Tim Messi akan memulai perjalanannya di babak gugur dengan menghadapi Columbus Crew, penghuni peringkat ketujuh, dalam seri babak pertama yang ditentukan dengan sistem terbaik dari tiga pertandingan.

Di sisi lain, Nashville merebut puncak Wilayah Timur setelah menambah koleksinya menjadi 77 poin, usai mengalahkan Cincinnati dengan dua gol tanpa balas, sehingga memecahkan rekor sebelumnya untuk jumlah poin terbanyak dalam satu musim reguler, yang tercatat atas nama Inter Miami dengan koleksi 74 poin pada 2024.