"Saya mendapat kesempatan istimewa untuk bekerja bersama Harry Kane. Dia pemain top dan profesional yang hebat. Tentu saja saya frustrasi karena pemain saya tidak menang. Namun, meski kecewa, saya ikut senang untuk Harry. Pada usianya, dia layak menerima penghargaan seperti ini atas seluruh kariernya," ujar Mourinho dalam konferensi pers menjelang pertandingan liga melawan Racing Santander. Mourinho menjadi pelatih Kane di Tottenham Hotspur dalam 86 pertandingan resmi antara 2019 dan 2021.

"Di sisi lain, Kylian adalah sosok yang unik," lanjut pelatih asal Portugal itu. "Pemain seperti Messi, Cristiano Ronaldo, atau Platini telah memenangi Ballon d'Or beberapa kali. Ballon d'Or diberikan setiap tahun, tetapi pemain terbaik dalam sejarah Piala Dunia hanya ada satu. Terkait pemungutan suara Ballon d'Or, yang paling mengejutkan saya adalah posisi Jude Bellingham. Dia berada di urutan kesebelas. Saya tidak ingin berkomentar lebih jauh soal itu."

Kane menerima penghargaan bergengsi sebagai pemain terbaik dunia musim lalu di London pada Senin. Ia unggul tipis atas Mbappe, yang menempati posisi kedua dengan selisih hanya 28 poin.

Musim lalu, pemain asal Prancis itu tidak meraih gelar penting bersama Real Madrid. Bersama Prancis, ia juga kalah dari Inggris yang diperkuat Kane dalam pertandingan perebutan tempat ketiga Piala Dunia di Amerika Utara. Sementara itu, Kane meraih gelar ganda liga dan DFB-Pokal bersama Bayern Munich. Pemain asal Inggris tersebut juga mencetak 61 gol untuk klub Munich itu di semua kompetisi serta membuat tujuh assist.

Kane bersama Bayern juga melangkah lebih jauh di Liga Champions dibandingkan Mbappe. Di perempat-final, Bayern bahkan menyingkirkan Real Madrid. Kane pun menjadi pemain Bundesliga pertama sejak Matthias Sammer yang memenangi Ballon d'Or. Sammer meraihnya pada 1996 saat membela Borussia Dortmund.