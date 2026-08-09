Barcelona tetap berpegang pada rencananya untuk merekrut pemain asal Argentina, Julian Alvarez, meski adanya pernyataan dari Diego Simeone, pelatih Atletico Madrid, yang kembali menegaskan sikap klub yang menolak gagasan kepergian sang penyerang.

Menurut surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo", pernyataan Simeone di ibu kota Korea, Seoul, selama masa persiapan Atletico Madrid untuk musim baru, tidak mengubah strategi Barcelona dalam upaya merekrut penyerang asal Argentina tersebut.

Sang pelatih menegaskan keteguhannya pada keputusan Miguel Angel Gil Marin, seraya menyatakan bahwa situasi pemain tersebut harus ditangani dari sisi olahraga.

Meski adanya penolakan baru ini, yang kali ini datang dari mulut sang pelatih, Barcelona tetap bersikeras pada Julian Alvarez, yang mana Simeone menegaskan pentingnya pemain itu dalam rencana tim.

Penyerang asal Argentina itu merupakan target utama bagi direktur olahraga Deco dan pelatih Hansi Flick untuk mengisi posisi ujung tombak.

Hari-hari mendatang memiliki arti yang menentukan untuk memastikan masa depan Julian Alvarez ke satu arah atau arah lainnya, karena sang pemain diperkirakan akan meminta kepergian dirinya sendiri melalui dialog, setelah liburannya berakhir dan ia kembali menjalani latihan bersama Simeone.

Barcelona pada dasarnya membutuhkan persetujuan Atletico Madrid untuk mendengarkan tawaran-tawaran yang diterima Alvarez serta persetujuan untuk masuk ke dalam negosiasi, agar klub Katalan itu kemudian dapat mengajukan tawaran baru.

Surat kabar Spanyol itu menyebutkan bahwa seiring dengan negosiasi untuk mendatangkan Alvarez, kepergian Ferran Torres dari Barcelona akan dituntaskan.

Dan jika Alvarez gagal mengakhiri kebuntuan yang menyelimuti situasinya pada pekan ini melalui dialog, Barcelona akan langsung mengaktifkan rencana alternatif untuk penyerang asal Argentina tersebut, di tengah keinginan Flick untuk mengetahui secara jelas susunan tim yang akan diandalkannya sebelum bergulirnya Liga Spanyol.