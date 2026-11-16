Meski Ditolak Mourinho, Senjata Baru Dukung Milan dalam Misi Sulit Merebut Endrick

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Sebuah laporan media pada hari Senin hari ini menyebutkan bahwa Milan memiliki senjata baru yang bisa mempermudah tugas mereka untuk memenangkan jasa pemain Brasil, Endrick, pemain Real Madrid, selama bursa transfer musim dingin, meski pelatih Jose Mourinho menolak transfer tersebut.

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Menurut surat kabar "Corriere dello Sport", Jose Mourinho bertekad untuk mempertahankan Endrick di Real Madrid hingga setelah Januari meskipun ada minat kuat dari Milan.

Pelatih asal Portugal itu menilai pemain Brasil berusia 19 tahun tersebut sebagai bagian penting dari rencana jangka panjangnya.

Di sisi lain, Milan tetap bersikeras untuk merampungkan transfer tersebut dan siap mengajukan tawaran 60 juta euro, ditambah 10 juta euro lagi sebagai bonus potensial, serta klausul pembelian kembali senilai 80 juta euro untuk Real Madrid.

Namun demikian, Mourinho yakin bahwa Endrick layak mendapat lebih banyak kesempatan, dan ia tidak menganggap minimnya menit bermain sebagai alasan yang cukup untuk kepergiannya.

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Milan juga bisa memanfaatkan CEO barunya, Brett Yormark, untuk memperkuat upayanya. Sebab, saudara kembarnya, Michael, menduduki posisi eksekutif tinggi di Roc Nation Sports International, agensi yang mewakili Endrick.

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Surat kabar Corriere dello Sport menyebutkan bahwa komunikasi ini bisa membantu memperlancar negosiasi dengan pemain itu sendiri maupun dengan Real Madrid.

Meski begitu, sikap Mourinho tetap menjadi hambatan utama bagi rencana Milan untuk mendatangkan Endrick pada Januari.

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Sikap tegas dari Mourinho

Jose Mourinho tampaknya tidak ingin melakukan perubahan pada skuat Real Madrid selama bursa transfer musim dingin, meskipun ada dua pemain yang tidak masuk dalam perhitungannya sejak awal musim, pada saat beberapa agenda masih terbuka, terutama masa depan Endrick, yang belum mendapatkan kesempatan bermain yang cukup.

Tim Kerajaan bersiap melanjutkan perjalanannya setelah jeda internasional kedua, karena mereka akan menghadapi Celta Vigo pada 21 November, dan akan menjalani 8 pertandingan lagi sebelum libur Natal. Tak lama setelah itu, jendela transfer musim dingin pada Januari akan dibuka, yaitu periode yang biasanya tidak disukai Real Madrid untuk melakukan pergerakan.

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Namun Ivan Martin, jurnalis surat kabar "OK Diario", mengungkap dua kemungkinan pengecualian, menjelaskan bahwa klub dan Mourinho tidak ingin mengubah komposisi tim selama musim berlangsung, kecuali kemungkinan mengizinkan kepergian Raul Asencio dan Ferland Mendy, yang belum bermain dalam satu pertandingan pun musim ini.

Martin berkata, saat tampil di kanal Inaki Angulo melalui YouTube: "Mourinho tidak akan mengizinkan Endrick pergi, ia tidak akan membiarkannya pergi. Dua pemain satu-satunya yang mungkin diizinkan pergi pada bursa transfer musim dingin adalah Mendy dan Raul Asencio".

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Pernyataannya itu muncul dalam konteks pembahasan situasi Endrick, yang baru bermain selama 141 menit musim ini. Menurut yang dikutip situs Defensa Central dari jurnalis Spanyol tersebut, Asencio dan Mendy saat ini tidak masuk dalam rencana pelatih asal Portugal itu.

Bek asal Prancis itu sebelumnya dicoret dari daftar Real Madrid yang berpartisipasi di Liga Champions, dan posisinya digantikan oleh Sergio Martinez, talenta muda yang direkrut klub dari Racing Santander pada akhir Agustus, meskipun gelandang tersebut belum tampil bersama tim utama.