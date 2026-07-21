Penyerang Ittihad Saudi asal Maroko, Youssef En-Nesyri, memulai perjalanannya bersama pelatih asal Jerman, Jens Wissing, yang kini menahkodai tim.

Ittihad akan menghadapi klub Afrika Selatan, Orlando Pirates, hari Selasa ini, dalam laga uji coba pertama mereka di bawah asuhan pelatih anyar asal Jerman, Jens Wissing, yang berlangsung dalam pemusatan latihan mereka di Kota Marbella, Spanyol.

Wissing mengumumkan susunan pemain perdananya bersama "The Tigers", yang menempatkan Youssef En-Nesyri di jantung serangan, di samping winger asal Prancis, Moussa Diaby, serta winger asal Saudi, Abdulrahman Al-Aboud.

Hal ini terjadi kendati sejumlah laporan media menegaskan bahwa penyerang asal Maroko itu mendekati kepergian dari skuad tim pada musim mendatang, tepatnya menuju klub Maghreb Fez.

Maghreb Fez sedang mencari penyerang baru untuk menggantikan kepergian bintang mereka, Sofiane Bengedida, yang bergabung dengan Al-Ahly Mesir selama periode transfer musim panas saat ini.

En-Nesyri bergabung dengan skuad Ittihad pada periode transfer musim dingin lalu, datang dari Fenerbahce, namun ia hanya mencetak 8 gol dalam 18 pertandingan, sementara ia menyumbang satu assist.