Pemain sayap asal Brasil, Malcom, memulai perjalanan Al Hilal di ajang Liga Roshn Arab Saudi, kendati muncul kabar yang mengaitkannya dengan kepindahan dari klub selama bursa transfer musim panas ini.

Al Hilal akan menjamu Al Fayha, tim yang baru promosi ke Liga Roshn, malam ini Jumat, di Stadion Kingdom Arena di ibu kota Arab Saudi, Riyadh, dalam pekan pertama kompetisi.

Surat kabar "Al Riyadiyah" Arab Saudi menyebutkan bahwa pelatih asal Italia, Simone Inzaghi, direktur teknik Al Hilal, memutuskan untuk memasukkan Malcom dalam skuad final, tanpa memastikan apakah akan menurunkannya sebagai starter atau pemain pengganti.

Hal ini terjadi kendati muncul kabar yang mengaitkan pemain sayap asal Brasil itu dengan kepindahan dari Al Hilal, di tengah ketertarikan Al Diriyah untuk mendapatkan jasanya, serta adanya ketertarikan dari beberapa klub Brasil, Qatar, dan Uni Emirat Arab.

Di sisi lain, Al Hilal akan tampil tanpa dua pemain asing dalam skuadnya, yakni penyerang asal Uruguay, Darwin Nunez, dan bek asal Portugal, Joao Cancelo, tanpa penjelasan mengenai alasan tidak dimasukkannya kedua pemain tersebut.

Kedua pemain itu dikaitkan dengan kepindahan dari "Sang Pemimpin" pada bursa transfer musim panas ini, di mana Barcelona ingin merekrut Cancelo secara permanen, sementara Nunez semakin dekat untuk pindah ke klub Turki, Trabzonspor.

Perlu diketahui bahwa Al Hilal berhasrat merebut kembali gelar Liga Roshn Arab Saudi yang absen dari lemari trofinya dalam dua musim terakhir, sementara Al Fayha berupaya menciptakan kejutan dan mencuri poin pertama dalam laga perdananya di kompetisi ini.