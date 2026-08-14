Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

Goal.com
LiveTiket
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Al Hilal v Al Taawoun: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Meski Diterpa Kabar Kepergian, Malcom Memulai Perjalanan Al Hilal di Liga Roshn dengan Dua Pemain Asing Absen

Al Hilal vs Al-Faisaly
Al Hilal
Al-Faisaly
Saudi Pro League
Malcom
D. Nunez
J. Cancelo
S. Inzaghi
Arab Saudi
Brasil
Uruguay
Portugal
Italia

Bagaimana "Sang Pemimpin" Bermain di Laga Kontra Al-Faisaly?

Pemain sayap asal Brasil, Malcom, memulai perjalanan Al Hilal di ajang Liga Roshn Arab Saudi, kendati muncul kabar yang mengaitkannya dengan kepindahan dari klub selama bursa transfer musim panas ini.

Al Hilal akan menjamu Al Fayha, tim yang baru promosi ke Liga Roshn, malam ini Jumat, di Stadion Kingdom Arena di ibu kota Arab Saudi, Riyadh, dalam pekan pertama kompetisi.

Surat kabar "Al Riyadiyah" Arab Saudi menyebutkan bahwa pelatih asal Italia, Simone Inzaghi, direktur teknik Al Hilal, memutuskan untuk memasukkan Malcom dalam skuad final, tanpa memastikan apakah akan menurunkannya sebagai starter atau pemain pengganti.

Hal ini terjadi kendati muncul kabar yang mengaitkan pemain sayap asal Brasil itu dengan kepindahan dari Al Hilal, di tengah ketertarikan Al Diriyah untuk mendapatkan jasanya, serta adanya ketertarikan dari beberapa klub Brasil, Qatar, dan Uni Emirat Arab.

Tiket pertandingan Liga Roshn Arab SaudiBeli tiket Anda sekarang!

Saudi Pro League
Al Hilal crest
Al Hilal
HIL
Al-Faisaly crest
Al-Faisaly
AFS

Di sisi lain, Al Hilal akan tampil tanpa dua pemain asing dalam skuadnya, yakni penyerang asal Uruguay, Darwin Nunez, dan bek asal Portugal, Joao Cancelo, tanpa penjelasan mengenai alasan tidak dimasukkannya kedua pemain tersebut.

Kedua pemain itu dikaitkan dengan kepindahan dari "Sang Pemimpin" pada bursa transfer musim panas ini, di mana Barcelona ingin merekrut Cancelo secara permanen, sementara Nunez semakin dekat untuk pindah ke klub Turki, Trabzonspor.

Perlu diketahui bahwa Al Hilal berhasrat merebut kembali gelar Liga Roshn Arab Saudi yang absen dari lemari trofinya dalam dua musim terakhir, sementara Al Fayha berupaya menciptakan kejutan dan mencuri poin pertama dalam laga perdananya di kompetisi ini.

Iklan

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google