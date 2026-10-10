Federasi Sepak Bola Portugal mengumumkan bahwa bintangnya Cristiano Ronaldo akan kembali ke tim nasional utama selama periode jeda internasional mendatang pada bulan November depan.

Dewan Disiplin Federasi Sepak Bola Portugal sebelumnya telah mengumumkan, hari Sabtu ini, dibukanya proses disipliner terhadap Cristiano Ronaldo menyusul kepergiannya dari pemusatan latihan selama periode jeda internasional lalu 24 jam sebelum pertandingan melawan Denmark.

Dewan tersebut juga mengungkap diambilnya keputusan untuk menangguhkan sementara kapten Al Nassr Saudi secara non-otomatis, dan mengklasifikasikan kasus ini sebagai "mendesak", yang merupakan sanksi resmi pertama hingga rampungnya penyelidikan dan diumumkannya sanksi final.

Beberapa jam setelah keputusan ini, Pedro Proença, Presiden Federasi Sepak Bola Portugal, menegaskan keinginannya agar Ronaldo kembali ke tim nasional utama selama periode jeda internasional mendatang.

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Proença berkata, dalam pernyataan yang dikutip oleh jurnalis Italia Fabrizio Romano: "Federasi, pelatih, dan seluruh rekan setim Ronaldo satu suara, kami ingin Ronaldo kembali".

Ia menambahkan: "Saya memperkirakan Ronaldo akan kembali selama periode jeda internasional pada bulan November depan, dan ia juga bersemangat untuk kembali, ia adalah pemain terbaik sepanjang masa".

Pernyataan Presiden Federasi Sepak Bola Portugal ini muncul kendati ada sejumlah laporan yang menyebutkan kemungkinan penangguhan "Roket Madeira" untuk periode yang berkisar antara satu hingga enam bulan.

Timnas Portugal, pada bulan depan, akan menutup fase babak grup di turnamen UEFA Nations League, saat menjamu Denmark pada tanggal 14, tiga hari sebelum bertandang ke Wales pada pekan terakhir.

Perlu dicatat bahwa timnas Portugal sudah lebih dulu lolos ke babak perempat final turnamen UEFA Nations League, setelah berhasil memenangi empat pertandingan pertamanya, dan memuncaki klasemen grupnya dengan koleksi 12 poin.