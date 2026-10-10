Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Portugal v Wales - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD1Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh

Meski Diskors, Federasi Portugal Umumkan Kembalinya Ronaldo ke Timnas

C. Ronaldo
Portugal
Al Nassr FC
UEFA Nations League A
J. Jesus
Portugal
Arab Saudi

"Sang Don" menang

Federasi Sepak Bola Portugal mengumumkan bahwa bintangnya Cristiano Ronaldo akan kembali ke tim nasional utama selama periode jeda internasional mendatang pada bulan November depan.

Dewan Disiplin Federasi Sepak Bola Portugal sebelumnya telah mengumumkan, hari Sabtu ini, dibukanya proses disipliner terhadap Cristiano Ronaldo menyusul kepergiannya dari pemusatan latihan selama periode jeda internasional lalu 24 jam sebelum pertandingan melawan Denmark.

Dewan tersebut juga mengungkap diambilnya keputusan untuk menangguhkan sementara kapten Al Nassr Saudi secara non-otomatis, dan mengklasifikasikan kasus ini sebagai "mendesak", yang merupakan sanksi resmi pertama hingga rampungnya penyelidikan dan diumumkannya sanksi final.

Beberapa jam setelah keputusan ini, Pedro Proença, Presiden Federasi Sepak Bola Portugal, menegaskan keinginannya agar Ronaldo kembali ke tim nasional utama selama periode jeda internasional mendatang.

Proença berkata, dalam pernyataan yang dikutip oleh jurnalis Italia Fabrizio Romano: "Federasi, pelatih, dan seluruh rekan setim Ronaldo satu suara, kami ingin Ronaldo kembali".

Ia menambahkan: "Saya memperkirakan Ronaldo akan kembali selama periode jeda internasional pada bulan November depan, dan ia juga bersemangat untuk kembali, ia adalah pemain terbaik sepanjang masa".

Pernyataan Presiden Federasi Sepak Bola Portugal ini muncul kendati ada sejumlah laporan yang menyebutkan kemungkinan penangguhan "Roket Madeira" untuk periode yang berkisar antara satu hingga enam bulan.

Timnas Portugal, pada bulan depan, akan menutup fase babak grup di turnamen UEFA Nations League, saat menjamu Denmark pada tanggal 14, tiga hari sebelum bertandang ke Wales pada pekan terakhir.

Perlu dicatat bahwa timnas Portugal sudah lebih dulu lolos ke babak perempat final turnamen UEFA Nations League, setelah berhasil memenangi empat pertandingan pertamanya, dan memuncaki klasemen grupnya dengan koleksi 12 poin.

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google