Lothar Matthaus, legenda sepak bola Jerman, mengkritik Michael Olise, bintang Bayern Munich, setelah pemain itu diusir keluar dalam laga melawan Viking asal Norwegia di Liga Champions, yang berakhir dengan skor 3-3.

Pemain asal Prancis itu menerima kartu merah untuk pertama kalinya dalam kariernya sebagai pesepak bola selama pertandingan timnya melawan klub Norwegia Viking, setelah melakukan pelanggaran pada menit ke-74, lalu melempar bola ke arah wajah kapten tim lawan, Zlatko Tripic, usai diprovokasi.

Dengan memanfaatkan keunggulan jumlah pemain, tim Norwegia itu berhasil memastikan hasil imbang pada menit ke-90.

Matthaus mengatakan kepada surat kabar "Bild": "Ini tidak bisa diterima, bahkan jika wasit tidak melihatnya."

Pemain dengan jumlah penampilan terbanyak dalam sejarah timnas Jerman itu memahami bahwa para lawan berusaha memandulkan pemain berpengaruh seperti Olise melalui benturan fisik dan provokasi, namun ia menilai pemain Prancis tersebut perlu belajar bagaimana menyikapi situasi semacam itu.

Mantan bintang Bayern itu menjelaskan: "Tentu saja, mereka berusaha mengeluarkan pemain seperti dia dari pertandingan dengan segala cara yang mungkin."

Meski demikian, ia menolak menyalahkan Tripic atas perilakunya, dan bersikap tegas soal winger Prancis tersebut: "Saya tegaskan bahwa Olise membiarkan dirinya terprovokasi."

Matthaus juga menyayangkan konsekuensi dari reaksi tersebut dengan mengatakan: "Pada akhirnya, ia tidak hanya merugikan dirinya sendiri, tetapi terutama merugikan tim."

Terlepas dari kritik itu, Matthaus tidak berpendapat bahwa pemberian sanksi finansial kepada pemain tersebut menjadi langkah yang diperlukan, melainkan melihat apa yang terjadi sebagai peluang baginya untuk menjadi lebih dewasa. Ia menyatakan: "Ini adalah proses pembelajaran yang harus dilalui setiap pemain muda, dan Olise sudah dihukum dengan cukup, serta ia menyadari kesalahannya.