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George Ilenikhena, penyerang klub Arab Saudi Al Ittihad, menjawab keputusan Eric Chelle, pelatih kepala timnas Nigeria, dengan aksi nyata setelah dirinya dicoret dari skuad final pada jeda internasional kali ini.

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Al Ittihad menghadapi Al Ula, tim yang berlaga di Divisi Satu Liga Arab Saudi, pada Rabu (hari ini) di stadion milik klub di Jeddah, dalam laga uji coba sebagai persiapan menyambut bergulirnya kembali kompetisi dalam waktu dekat.

Al Ittihad sukses memenangi pertandingan tersebut dengan skor 2-0. Ilenikhena mencetak gol pertama, sebelum bek asal Serbia Jan-Carlo Simić menambah gol kedua.

Penyerang asal Nigeria itu terus bersinar bersama Al Ittihad sejak awal musim ini di bawah arahan pelatih asal Jerman Jens Fissing. Ia kini menjadi ujung tombak utama tim dan menggeser penyerang Maroko Youssef En-Nesyri, padahal musim lalu ia tidak masuk dalam rencana pelatih asal Portugal Francisco Conceição.

Sebelum uji coba melawan Al Ula, Ilenikhena telah tampil dalam 15 pertandingan resmi bersama Al Ittihad di semua kompetisi, dengan torehan 8 gol dan 3 assist.

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Berkat performa tersebut, Ilenikhena dipanggil ke timnas Nigeria untuk pertama kalinya pada September lalu dan langsung mencetak gol pada laga debutnya melawan Madagaskar di Kualifikasi Piala Afrika 2027.

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Namun, Eric Chelle, pelatih kepala timnas Nigeria, mengejutkan semua pihak dengan memutuskan mencoret pemain berusia 19 tahun itu dari skuadnya pada jeda internasional kali ini, meski ia tampil gemilang pada jeda internasional sebelumnya.

Pencoretan penyerang Al Ittihad itu memicu kemarahan para pendukung Nigeria, sehingga Eric Chelle menanggapi kritik tersebut menjelang laga melawan Tanzania pada Jumat lalu, dalam pernyataan yang dikutip situs Nigeria "Afrik Foot" .

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"Saya terkejut. Seperti yang kalian tahu, saya tidak aktif di media sosial, tetapi beberapa orang mengirimi saya banyak hal. Saya terkejut tidak ada pertanyaan soal tim dan para pemain," ujar pelatih Nigeria itu.

"Sekali lagi, jika kalian punya sesuatu yang ingin disampaikan kepada saya, kalian bisa datang langsung kepada saya, dan jika saya ingin memberi jawaban, saya akan melakukannya," tambahnya.

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"Sebagai contoh, saya melihat banyak orang membicarakan mengapa George Ilenikhena tidak ada di sini. Apakah kalian tahu dia sedang mengalami cedera? Sebelumnya, sebagian dari kalian tidak mengetahui hal itu. Saya rasa semua orang perlu tetap tenang," pungkasnya.

Ilenikhena bergabung dengan Al Ittihad pada bursa transfer musim dingin lalu dari klub Prancis Monaco, tetapi ia hanya tampil dalam 6 pertandingan pada paruh kedua musim lalu tanpa mencetak satu gol pun.

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Al Ittihad bersiap menjamu klub Uzbekistan Pakhtakor pada Senin mendatang di Stadion Al Inma, Jeddah, dalam matchday kelima fase liga zona barat Liga Champions Asia Elite.

Al Ittihad saat ini menempati peringkat kesepuluh di zona barat kompetisi Asia tersebut dengan koleksi hanya 4 poin, hasil dari satu kemenangan dan satu hasil imbang, sementara dua laga lainnya berakhir dengan kekalahan.

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Di level domestik, Al Ittihad berada di peringkat keempat klasemen Liga Arab Saudi dengan 24 poin, hasil dari 7 kemenangan, 3 imbang, dan satu kekalahan, tertinggal 6 poin dari Al Hilal yang memuncaki klasemen.