Seperti dilaporkan Bild, gelandang Turki itu mendapat tawaran dari klub Arab Saudi, Al-Shabab, pada bursa transfer musim panas lalu, tetapi ia menolaknya dan justru menegaskan komitmennya kepada VfB.

Menurut laporan tersebut, Karazor sejatinya bisa mendapatkan lonjakan gaji yang signifikan di Saudi Pro League dan mengantongi sekitar dua kali lipat dari gaji tahunannya saat ini yang berada di kisaran 2,5 juta euro. Namun, menurut laporan itu, Karazor merasa sangat nyaman di Stuttgart dan dengan cepat menegaskan bahwa ia tidak ingin meninggalkan klub Schwaben dalam keadaan apa pun.

Status pemain senior itu di VfB pun jauh dari kata tanpa perdebatan. Pemain berusia 29 tahun itu sudah kehilangan tempat regulernya sejak musim lalu - ia semakin sering harus puas dengan peran sebagai joker dan pemain pengganti.

Selain itu, pelatih Sebastian Hoeneß mencopot ban kapten darinya menjelang musim ini, yang sebelumnya telah dikenakan Karazor selama dua tahun. Kapten baru Stuttgart adalah Deniz Undav, yang berbeda dengan Karazor merupakan starter yang tak tergantikan dalam sistem Hoeneß.

"Deniz adalah pemain yang sangat sering berada di lapangan dan bisa bertindak sebagai perpanjangan tangan. Soal posisinya di tim, kota, dan kawasan ini, tidak perlu banyak dibahas lagi. Dia melambangkan kesuksesan dan kebangkitan VfB," jelas sang pelatih mengenai keputusannya.

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Atakan Karazor diuntungkan oleh kepergian Chema Andres?

Setidaknya, situasi Karazor tampaknya sedikit membaik setelah kepergian mengejutkan Chema Andres pada detik-detik terakhir Deadline Day ke Brighton & Hove Albion. Pemain muda Spanyol itu adalah salah satu alasan utama musim lalu mengapa Karazor semakin jarang berada di starting XI.

Meski begitu, di lini tengah Stuttgart, Angelo Stiller dan rekrutan anyar Grischa Prömel untuk sementara masih menjadi pilihan utama. Kontrak Karazor di VfB masih berlaku hingga 2028.