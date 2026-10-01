Putusan bersalah Man City pada hampir semua dakwaan, yang diumumkan Premier League kepada publik pada Selasa, membuat sepak bola Inggris tegang. Kini ada indikasi bahwa petinggi klub Skyblues itu mungkin bertindak bahkan lebih ceroboh daripada yang selama ini diduga. Menurut informasi dari ESPN , City disebut sudah diberi tahu pada Juli mengenai hasil panel independen yang seharusnya memberikan rekomendasi untuk putusan tersebut.

Dengan demikian, City disebut sudah mengetahui kemungkinan konsekuensinya. Klub itu terancam, antara lain, denda besar, larangan transfer, dan dalam skenario terburuk bahkan degradasi paksa. Meski begitu, Manchester City pada musim panas tetap menginvestasikan total lebih dari €500 juta untuk pemain baru dan bahkan mencatat rekor baru untuk jendela transfer termahal dalam sejarah sepak bola.

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Meski terancam sanksi: Manchester City menggelontorkan jumlah rekor untuk transfer

Untuk Enzo Fernandez (€145 juta), Elliot Anderson (€125 juta), dan Ayyoub Bouaddi (€95 juta) saja, lebih dari €300 juta telah dikeluarkan. Menurut ESPN , hanya transfer Anderson yang disebut telah rampung sebelum informasi mengenai putusan yang akan datang itu diterima. Setelah itu, City tetap menghabiskan lebih dari €400 juta untuk transfer lainnya.

Pada intinya, kasus ini berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap aturan keuangan Premier League antara 2009/10 dan 2017/18. Sebuah komisi independen menyatakan City bersalah dalam 114 dakwaan. Klub itu diduga, antara lain, secara artifisial menaikkan pemasukan melalui kontrak fiktif, menurunkan biaya, dan memalsukan laporan keuangan. Secara keseluruhan, menurut tuduhan tersebut, nilainya mencapai sekitar £900 juta.

Manchester City membantah tuduhan tersebut dan telah mengumumkan akan menempuh semua upaya hukum yang tersedia. Sanksi apa yang pada akhirnya akan dijatuhkan masih belum jelas. Yang mengemuka adalah denda, pengurangan poin, pencabutan gelar, dan dalam kasus paling ekstrem degradasi paksa. Premier League ingin mendorong proses ini berjalan cepat, tetapi sidang mengenai sanksi tersebut disebut akan tetap bersifat rahasia.