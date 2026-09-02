Klub Chelsea nyaris merampas sebuah transfer mengejutkan dari cengkeraman klub Al Ittihad Saudi, meski jendela transfer musim panas di Liga Premier Inggris telah berakhir.

Situs "Foot Mercato" asal Prancis menyebut bahwa klub Chelsea mulai menjalin komunikasi dengan pemain Belanda, Georginio Wijnaldum, mantan gelandang Liverpool, demi merekrutnya pada bursa transfer musim panas yang sedang berlangsung.

Langkah mengejutkan Chelsea menuju Wijnaldum ini datang akibat krisis yang mereka alami pada jam-jam terakhir bursa transfer musim panas, kemarin Selasa, setelah mereka menyetujui penjualan gelandang asal Argentina, Enzo Fernandez, ke Manchester City.

Chelsea sebelumnya telah bersepakat dengan klub Monaco untuk mendatangkan gelandang asal Senegal, Lamine Camara, guna menggantikan kepergian Enzo Fernandez, sebelum klub Prancis itu secara tiba-tiba mundur pada detik-detik terakhir, sehingga membuat Chelsea gagal menggantikan bintang Argentina tersebut.

Menurut situs Prancis tersebut, klub London itu sedang mencari gelandang berstatus bebas transfer, mengingat pendaftarannya diperbolehkan setelah berakhirnya masa transfer, dan Wijnaldum dianggap sebagai kandidat paling menonjol untuk mengisi posisi tersebut saat ini.

Hal ini terjadi ketika nama gelandang Belanda itu dikaitkan dengan kepindahan ke klub Al Ittihad, setelah tiga musim yang telah ia jalani di Liga Roshn Saudi bersama klub Al Ettifaq, yang melepasnya setelah kontraknya berakhir pada penghujung musim lalu.

Andai Chelsea berhasil mendatangkan pemain berusia 35 tahun itu, ia akan kembali ke Liga Inggris setelah lima tahun kepergiannya, ketika ia meninggalkan Liverpool untuk pindah ke Paris Saint-Germain pada musim panas 2021.

Wijnaldum juga akan kembali bermain berdampingan dengan pemain Inggris, Jordan Henderson, di lini tengah, setelah keduanya menjadi rekan satu tim di Liverpool antara tahun 2016 dan 2021, kemudian di klub Al Ettifaq selama paruh pertama musim 2023-2024.

Perlu diketahui bahwa klub Al Ittihad dikaitkan dengan sejumlah pemain lain di lini tengah, salah satunya bisa menggantikan Wijnaldum apabila gagal mendatangkannya, yang paling menonjol adalah pemain Kolombia, Richard Rios, pemain Benfica asal Portugal.