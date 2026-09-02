Klub Chelsea mendekati langkah mengejutkan untuk merebut satu transfer dari cengkeraman klub Al-Ittihad Arab Saudi, meskipun jendela transfer musim panas di Liga Primer Inggris telah berakhir.

Situs "Foot Mercato" Prancis menyebutkan bahwa Chelsea mulai menjalin kontak dengan pemain asal Belanda Georginio Wijnaldum, mantan gelandang Liverpool, untuk merekrutnya pada bursa transfer musim panas yang tengah berlangsung.

Langkah mengejutkan Chelsea untuk mendekati Wijnaldum ini datang akibat krisis yang mereka alami pada jam-jam terakhir bursa transfer musim panas, kemarin Selasa, setelah menyetujui penjualan gelandang mereka asal Argentina Enzo Fernandez ke Manchester City.

Chelsea sebelumnya telah sepakat dengan klub Monaco untuk mendatangkan gelandang mereka asal Senegal Lamine Camara, guna menggantikan kepergian Enzo Fernandez, sebelum klub Prancis itu secara mengejutkan menarik diri, usai menjual penyerangnya asal Amerika Serikat Folarin Balogun ke Everton.

Menurut situs Prancis tersebut, klub London itu tengah mencari pemain gratis untuk lini tengah, mengingat pendaftarannya diperbolehkan setelah jendela transfer berakhir, dan Wijnaldum dianggap sebagai kandidat paling utama untuk mengisi posisi ini saat ini.

Hal ini terjadi di saat nama gelandang asal Belanda itu dikaitkan dengan kepindahan ke klub Al-Ittihad, setelah 3 musim yang telah ia jalani di Liga Roshn Arab Saudi, bersama klub Al-Ettifaq yang melepaskan jasanya usai kontraknya berakhir pada penghujung musim lalu.

Seandainya Chelsea berhasil mendatangkan pemain berusia 35 tahun itu, ia akan kembali ke Liga Inggris setelah 5 tahun kepergiannya, ketika ia meninggalkan Liverpool untuk pindah ke Paris Saint-Germain pada musim panas 2021.

Wijnaldum juga akan kembali bermain berdampingan dengan pemain asal Inggris Jordan Henderson di lini tengah, setelah menjadi rekan setimnya di Liverpool antara tahun 2016 dan 2021, kemudian di klub Al-Ettifaq pada paruh pertama musim 2023-2024.

Perlu dicatat bahwa klub Al-Ittihad dikaitkan dengan sejumlah pemain lain di lini tengah, salah satunya mungkin akan menggantikan Wijnaldum jika gagal mendatangkannya, yang paling menonjol adalah pemain asal Kolombia Richard Rios, pemain Benfica Portugal.