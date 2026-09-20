Dalam kejutan yang mencolok, kiper Neom asal Polandia, Marcin Bulka, merebut penghargaan kiper terbaik Liga Roshn Saudi untuk bulan September, mengungguli sejumlah nama besar, terutama kiper Al Hilal asal Maroko, Yassine Bounou, yang justru tampil sempurna dalam menjaga gawangnya tetap bersih.

Bulka menjadi salah satu penyebab utama hasil kuat yang diraih Neom sepanjang bulan tersebut, setelah tampil dengan kestabilan yang jelas di bawah mistar, dan berkontribusi mengantarkan timnya meraih kemenangan-kemenangan penting, hingga akhirnya meraih penghargaan yang membuka pintu perbandingan dengan Bounou, terlebih karena kiper Al Hilal itu juga tidak kebobolan satu gol pun dalam tiga pertandingannya di bulan September.

Bulka: 3 laga dan 7 gol dengan gawang bersih

Bulka menjalani tiga pertandingan bersama Neom sepanjang September, dan berhasil menjaga gawangnya tetap bersih dalam dua laga, yang pertama menghadapi Al Khaleej yang berakhir dengan kemenangan Neom tiga gol tanpa balas, dan yang kedua menghadapi Al Hilal, ketika timnya meraih kemenangan bersejarah dengan dua gol tanpa balas.

Adapun pertandingan ketiga adalah menghadapi Al Taawoun, yang berakhir dengan kemenangan Neom 4-2, dan meskipun Bulka kebobolan dua gol dalam laga tersebut, timnya berhasil menuntaskan pertandingan dan meraih kemenangan baru, sehingga kiper asal Polandia itu mengakhiri bulan tersebut dengan tiga kemenangan dan hanya tiga gol yang bersarang di gawangnya.

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Yang mencolok, Bulka bukan sekadar kiper yang diuntungkan oleh kekuatan lini serang timnya, melainkan turut berperan dalam menjaga keunggulan Neom sepanjang pertandingan, khususnya melawan Al Hilal, ketika timnya berhasil menghentikan serangan Al Zaeem dan keluar dengan kemenangan bersih dua gol.

Dengan hasil-hasil ini, Bulka berkontribusi pada bulan yang sempurna bagi Neom, yang mampu meraih tiga kemenangan beruntun, di antaranya kemenangan atas Al Hilal, sehingga tim itu menegaskan bahwa mereka mampu bersaing dengan tim-tim besar Liga Roshn, dan bahwa kiper asal Polandia mereka telah menjadi salah satu elemen paling menonjol.

Bounou: gawang bersih, tetapi penghargaan jatuh ke tangan lain

Ironi terbesarnya adalah Yassine Bounou justru mencatatkan angka-angka yang sangat kuat sepanjang bulan yang sama, setelah tampil bersama Al Hilal dalam tiga pertandingan menghadapi Al Ahli, Al Shabab, dan Al Taawoun, dan berhasil keluar dengan gawang bersih dalam ketiga laga tersebut.

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Al Hilal menang atas Al Ahli 3-0, lalu mengatasi Al Shabab dengan dua gol tanpa balas, sebelum meraih kemenangan telak atas Al Taawoun dengan skor 6-0, sehingga Bounou menjaga gawangnya tetap bersih sepanjang ketiga pertandingan, dalam rangkaian yang menegaskan kestabilan kiper asal Maroko itu sepanjang bulan.

Dengan demikian, diraihnya penghargaan oleh Bulka tidak berarti Bounou tampil buruk sepanjang bulan itu, justru sebaliknya; angka-angka menunjukkan bahwa kiper Al Hilal hadir dengan kuat, tetapi penghargaan itu jatuh ke tangan kiper Neom berkat hasil-hasil yang diraih timnya pada periode yang sama.