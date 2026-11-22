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Stabilitas kembali menyelimuti Real Madrid di semua lini. Tak ada lagi ruang untuk perdebatan, baik di ranah manajemen maupun olahraga, setelah rapat umum anggota dan suporter Santiago Bernabéu menentukan sikap.

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Dengan manajemen yang mengendalikan situasi di dalam klub, upaya untuk memperkuat skuad terus berjalan sebagai persiapan menghadapi musim depan. Klub sudah hampir memastikan bertahannya sebagian besar pemain, dengan Jude Bellingham dan Brahim Díaz menjadi nama berikutnya dalam agenda perpanjangan kontrak.

Menurut harian Spanyol "AS", Nico Paz, Franco Mastantuono, dan Jacobo Ramón menjadi sorotan utama dalam rumor seputar masa depan sejumlah pemain serta kemungkinan kepulangan mereka ke Real Madrid.

Terkait Nico Paz, yang kini membela Como, sang pemain sendiri merasakan popularitasnya yang meningkat di kalangan suporter Argentina selama jeda internasional terakhir. Bahkan, sebagian pihak berlebihan dengan menyebutnya sebagai calon pewaris takhta yang sulit mendapatkan pemilik baru.

Sikap Real Madrid di Valdebebas terhadap pemain asal Pulau Tenerife itu tidak berubah. Justru keraguan seputar kemungkinan kepulangannya masih ada.

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Manajemen klub sangat memahami bahwa sang pemain mencari kesempatan bermain secara reguler dan mendapatkan peran penting. Namun, kepulangannya saat ini akan membuatnya menghadapi persaingan ketat dengan pemain seperti Jude Bellingham dan Arda Güler, ditambah Brahim Díaz dan Rodrygo yang juga menanti kesempatan mereka.

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Belum ada perkembangan terbaru yang menunjukkan perubahan sikap terkait persoalan ini.

Musim semi akan menjadi waktu ketika semua opsi tersebut kembali dibahas, karena manajemen Real Madrid terus memantau Nico Paz dan sejumlah pemain lainnya secara berkelanjutan.

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Eksekusi opsi untuk memulangkan para pemain atau melepas mereka bergantung pada keputusan direksi olahraga, serta keinginan para pemain itu sendiri.

Selain itu, merampungkan transfer Nico Paz akan membutuhkan dana 80 juta euro, jumlah yang membuat 60 juta euro yang dibayarkan klub Italia untuk mendapatkan hak atas sang pemain tampak jauh lebih kecil.

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Musim panas 2027 menjadi kesempatan terakhir bagi Real Madrid untuk membeli kembali mantan pemainnya itu, sementara kemungkinan kepulangannya pada bursa transfer musim dingin mendatang sudah tertutup sepenuhnya.

Di sisi lain, optimisme menyelimuti Valdebebas terkait Franco Mastantuono. Keraguan yang mengiringinya selama musim panas lalu dan bagian akhir musim sebelumnya kini berubah menjadi keyakinan yang kian kuat akan kemampuannya.

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Manajemen Real Madrid percaya pada pemain Argentina tersebut. Setiap gol atau penampilan apiknya menjadi sumber kelegaan bagi klub, baik untuk membenarkan pemulangannya setelah masa peminjamannya di klub Italia berakhir, maupun sebagai jalan menuju kemungkinan transfer.

Tidak ada alasan untuk terburu-buru memutuskan masa depan Mastantuono. Hal yang sama berlaku bagi Jacobo Ramón, yang masih memiliki waktu satu setengah tahun sebelum keputusan akhir mengenai masa depannya diambil.

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Ramón kembali mencetak gol bersama Como, yang tentu saja turut membuat nilainya terus meningkat.

Perlu diingat pula bahwa Real Madrid memasukkan 150 juta euro dari pendapatan penjualan pemain ke dalam anggarannya. Penampilan apik para pemain tersebut, ditambah pemain lain yang opsi pemulangannya masih dimiliki klub, seperti Víctor Muñoz, membuka peluang bagi beragam kemungkinan dan potensi transaksi.

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Tak hanya itu, peluang sebagian dari pemain tersebut untuk kembali ke tim utama juga tetap terbuka.

Kasus Chema menonjol sebagai kasus khusus, setelah gelandang tersebut berhasil menampilkan performa impresif di Liga Primer Inggris.

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Meski opsi kemungkinan kepulangannya ke Real Madrid ditunda setelah kepindahannya ke Brighton menjadi penjualan keduanya, klub sebenarnya sudah kehilangan klausul pembelian kembali.

Meski begitu, rasa memiliki sang gelandang terhadap Real Madrid tidak berubah. Klub berjuluk Los Blancos itu akan selalu menjadi pilihan utamanya, tetapi kenyataannya, hak untuk menentukan masa depannya kini berada di tangan klub Inggris tersebut.