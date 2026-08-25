Seperti dilaporkan secara serempak oleh Sky Sports dan Gazzetta dello Sport, opsi baru yang menarik terbuka bagi Leao di Aston Villa. Terlepas dari gaji bersih 12 juta euro per tahun yang kabarnya akan ditawarkan di Galatasaray, pemain Portugal itu disebut sangat terbuka untuk pindah ke Birmingham.

Di Villa, Leao bukan hanya akan tetap bermain di Liga Champions, tetapi juga akan berkiprah di Premier League, liga yang jauh lebih kuat dibandingkan Süper Lig Turki. Selain itu, klub Inggris itu juga bisa dengan mudah memenuhi biaya transfer sekitar 50 juta euro yang kemungkinan diminta Milan.

Meski masih terikat kontrak hingga 2028, hubungan antara Leao dan AC sudah lama mengarah ke perpisahan. Pada akhir Mei, penyerang itu sudah mengumumkan perpisahan pada musim panas ini dalam wawancara dengan stasiun televisi Portugal Sport TV: "Saya bangga bisa menorehkan sejarah di Milan, tetapi saya ingin membuka babak baru dalam karier saya," kata Leao.

Apakah Galatasaray punya sedikit keuntungan dalam perburuan Rafael Leao?

Niat tersebut tampaknya saling berbalas, karena pemain 27 tahun itu rupanya tidak masuk dalam rencana pelatih baru Milan, Ruben Amorim. Leao, yang juga kabarnya diminati rival abadi Galatasaray, Fenerbahce, melewatkan laga pembuka Serie A musim baru akhir pekan lalu akibat cedera paha.

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Saat ini Milan kabarnya sedang bernegosiasi dengan Galatasaray maupun Villa. Keuntungan kecil bagi juara Turki itu adalah jendela transfer di Turki baru ditutup pada 4 September, sementara di Inggris sudah berakhir pada 1 September.

Leao bergabung dari OSC Lille ke Milan pada 2019 dengan biaya transfer nyaris 50 juta euro, dan dalam tujuh tahun terakhir menjadi salah satu figur penting klub top Italia tersebut. Dalam 291 penampilan untuk Rossoneri, ia mencetak 80 gol, dengan puncaknya adalah keberhasilan meraih gelar juara liga pada 2022.