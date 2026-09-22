Di saat Real Madrid menjalani awal musim terburuknya dengan tertinggal 6 poin penuh dari puncak klasemen, salah satu ikon paling fanatik Madrid tampil untuk mengakui kenyataan pahit. Luis Figo, sosok yang menyulut El Clasico dengan kepindahan bersejarahnya dari Barcelona ke Madrid, tak punya pilihan selain memuji awal musim yang meroket dari sang rival Catalunya, seraya melontarkan peringatan dini bahwa La Liga bisa saja tuntas sebelum Mei jika penampilan ini terus berlanjut.

Pengakuan seorang Madridista: Barcelona sulit dibendung

Dalam wawancara yang penuh gairah bersama radio Spanyol "Marca", penasihat UEFA saat ini yang sekaligus pendukung setia Real Madrid itu memuji awal sempurna Barcelona yang meraih nilai penuh 21 poin dari 21, dengan mencetak 31 gol.

Pemain asal Portugal itu berkata terus terang: "Mereka memulai dengan sangat kuat. Mereka menang, bermain dengan baik, dan mencetak gol. Bagi sepakbola Spanyol, tentu ini hal yang baik."

Namun di saat yang sama ia memperingatkan: "Kita harus menunggu untuk melihat bagaimana musim ini berkembang, karena musim ini sangat panjang."

Keyakinan akan kebangkitan Los Blancos dan pengabaian terhadap Mourinho

Meski selisihnya besar, Figo menegaskan bahwa tim yang ia bela pada musim panas 2000 itu tidak akan menyerah, dengan mengatakan: "Saya yakin Real Madrid akan bersaing hingga akhir."

Ia menambahkan: "Ini adalah kompetisi yang menuntut konsistensi hingga bulan Mei. Akan ada pasang surut selama musim berjalan, dan ketika itu terjadi, tim harus memiliki kematangan dan kualitas untuk melewatinya."

Mengenai kekalahan Real Madrid 2-0 dari Atletico dalam derbi hari Minggu, Figo mengungkapkan bahwa ia tidak menonton pertandingan tersebut karena sedang berada di Zurich, dan ia menolak mengomentari pernyataan menggebu-gebu kompatriotnya Jose Mourinho soal wasit dalam konferensi pers.

Dengan dingin Figo berkata: "Ia melakukan apa yang menurutnya akan ia lakukan pada momen itu, saya tidak wajib mengomentari hal tersebut, saya rasa itu sikap pribadi, dan jika ia melakukannya, itu karena ia memang merasakannya."

Ballon d'Or dan Mbappe

Mengenai penghargaan Ballon d'Or yang jendela pemungutan suaranya ditutup Senin mendatang, Figo sepenuhnya menjaga jarak: "Saya tidak ikut memilih, jadi hal ini tidak ada dalam pikiran saya, para pemegang keputusanlah yang memilih dan kita harus menunggu."

Ia menutup pembicaraannya dengan pujian khusus kepada Kylian Mbappe: "Ia selalu berada di level yang sangat tinggi, ia membuat kami terbiasa dengan kenyataan bahwa ia adalah salah satu pemain terbaik dunia, dan dengan kebiasaannya mencetak gol."