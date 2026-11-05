Meski berkepribadian kontroversial, lebih dari 20 alasan yang membuat orang mencintai Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo merupakan salah satu atlet paling kontroversial di dunia. Sejak awal kariernya bersama Manchester United, berlanjut ke Real Madrid dan Juventus, lalu kembali ke Manchester United, opini publik terbelah tajam mengenai dirinya. Sementara para penggemarnya memandangnya sebagai legenda luar biasa, sebagian lain mengkritiknya karena beberapa tingkah lakunya serta perhatiannya terhadap penampilan dan merek dagangnya.

Ronaldo mengumumkan pensiun dari sepak bola internasional bersama timnas Portugal pada hari Kamis ini, di usia 41 tahun, setelah beberapa pekan meninggalkan pemusatan latihan tim akibat perselisihan dengan pelatih Jorge Jesus.

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Di balik citra yang kontroversial itu, sang bintang Portugal memiliki catatan panjang kegiatan amal dan sikap kemanusiaan yang tidak mendapat perhatian sebesar itu, menurut surat kabar Inggris "The Sun".

"Sang Don" pernah menjadi duta bagi organisasi kemanusiaan besar, seperti UNICEF dan World Vision, serta pernah berbicara tentang anak-anak yang mengidap leukemia saat menerima Ballon d'Or pada tahun 2014, dan menyampaikan pesan dukungan kepada anak-anak Suriah pada tahun 2016.

Selama pandemi corona pada tahun 2020, Ronaldo dan agennya, Jorge Mendes, menyumbangkan satu juta pound sterling untuk rumah sakit-rumah sakit di Portugal, dengan bantuan yang mencakup ventilator, ranjang, dan peralatan medis. Ia juga menyetujui untuk melepaskan gaji selama empat bulan bersama Juventus, dengan biaya pribadi mencapai sekitar 3,8 juta pound sterling, serta mengusulkan kepada rekan-rekannya di timnas untuk menyumbangkan separuh bonus lolos ke Euro 2020 guna menghadapi krisis tersebut.

Salah satu sikapnya yang mencolok adalah Ronaldo tidak membuat tato di tubuhnya, karena ia rutin mendonorkan darah dan mendorong orang lain untuk melakukan hal yang sama. Ia juga mendonorkan sumsum tulang untuk membantu putra mantan rekan setimnya, Carlos Martins.

Ronaldo menjual Sepatu Emas Eropa yang ia menangkan pada tahun 2011 seharga 1,2 juta pound sterling untuk mengalokasikan hasilnya bagi pembangunan sekolah-sekolah di Gaza. Ia juga menjual replika Ballon d'Or-nya tahun 2013 seharga 530 ribu pound sterling untuk kepentingan yayasan "Make-A-Wish". Selain itu, ia menyumbangkan sekitar 120 ribu pound sterling kepada sebuah pusat khusus pengobatan kanker di Portugal, tempat ibunya, Dolores, pernah menjalani pengobatan kanker payudara.

Bantuan di Seluruh Dunia

Bantuannya meluas ke berbagai wilayah. Ia disebut-sebut menyumbangkan lima juta pound sterling untuk dana bantuan gempa Nepal pada tahun 2015. Ia juga turut berkontribusi dalam pengiriman bantuan bagi korban gempa Turki dan Suriah, serta membiayai truk-truk bantuan untuk korban banjir Spanyol pada tahun 2024.

Ronaldo juga menaruh perhatian pada upaya membantu anak-anak yang sakit. Ia menanggung pengobatan anak-anak yang mengidap kanker dan membayar biaya operasi bedah. Ia bahkan mengundang seorang anak yatim piatu asal Lebanon untuk mengunjungi Real Madrid setelah kedua orang tuanya terbunuh. Ia mendirikan yayasan "CR7" untuk mendukung pendidikan dan kesehatan generasi muda, serta memberi dukungan kepada mantan pemain Fernando Ricksen yang mengidap penyakit saraf dengan mengundangnya menghadiri salah satu pertandingan.

Pada level pribadi, ia membantu kakak laki-lakinya terlepas dari kecanduan, dan dikenal kerap memberikan hadiah mewah kepada rekan-rekannya serta meninggalkan tip besar untuk para pekerja hotel, menurut surat kabar Inggris tersebut.

Terlepas dari kontroversi yang menyelimuti kepribadiannya, sikap-sikap ini mengungkap sisi kemanusiaan dalam kehidupan Ronaldo, jauh dari sorotan dan lapangan, serta menegaskan bahwa perjalanan kariernya tidak terbatas pada pencapaian dan rekor-rekor semata.