Seperti yang diklaim Sport Bild, gelandang tersebut termasuk di antara kandidat Jürgen Klopp untuk jeda internasional berikutnya pada November. Syarat untuk pemanggilan perdana ke tim DFB adalah Aseko harus kembali ke kondisi terbaiknya.

Pemain berusia 20 tahun itu, yang bergabung dengan Eintracht Frankfurt pada musim panas, melewatkan awal musim karena masalah pada lutut dan kabarnya juga belum berada dalam kondisi kebugaran yang memadai. Pada dua pekan pertama musim baru Bundesliga, Aseko awalnya masing-masing hanya duduk di bangku cadangan selama lebih dari 90 menit, ketika tim asal Hessen itu hanya meraih satu poin. Namun, pada pekan ke-3 dan ke-4, pelatih SGE Adi Hütter langsung memainkannya sebagai starter, meski ia selalu menarik keluar sang youngster lebih awal.

Aseko pada musim lalu menjelma menjadi salah satu bintang baru di 2. Bundesliga bersama klub pinjaman Hannover 96, sebelum klub asal Niedersachsen itu menebus opsi pembeliannya dan merekrutnya secara permanen hanya dengan nilai satu juta euro. Bayern lantas mengaktifkan opsi pembelian kembali senilai 2,5 juta euro, karena pemain 20 tahun itu entah akan kembali sebagai opsi skuad di lini tengah setelah kepergian Raphael Guerreiro dan Leon Goretzka, atau akan dijual lagi dengan nilai yang jauh lebih besar.

Noel Aseko: Berapa uang yang dibayarkan Eintracht Frankfurt kepada FC Bayern München?

Pada akhirnya, yang terjadi adalah opsi kedua. Menurut kicker, Eintracht mengucurkan hingga 13 juta euro ke München. Harian Bild kemudian mengungkap, bahwa Hannover mengamankan klausul persentase penjualan kembali senilai 950.000 euro.

Dalam presentasinya di Frankfurt, Aseko juga mengungkapkan bahwa Vincent Kompany telah menjelaskan kepadanya peran seperti apa yang ia bayangkan untuknya di Bayern. Dan itu tidak benar-benar disambut dengan antusias. "Dia jujur kepada saya, lalu saya juga jujur kepadanya dan karena itu pula kepindahan ke Eintracht terjadi," kata Aseko, yang menggambarkan dirinya sendiri sebagai "mirip N'Golo Kante".

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Apa yang dilakukan Noel Aseko pada jeda internasional ini?

Selama jeda internasional XXL, Aseko berada bersama tim nasional Jerman U-21, yang tengah berjuang untuk lolos ke Piala Eropa 2027. Sebelumnya, ia sudah lima kali tampil untuk tim asuhan pelatih Antonio Di Salvo tersebut.

Sementara itu, Klopp memanggil 44 pemain untuk pemusatan latihan pertamanya, yang ia bagi ke dalam dua skuad. Secara keseluruhan, ia memanggil sebelas wajah baru. Pada November, kemungkinan dengan Aseko dalam skuad, tim DFB akan menutup fase grup Nations League dengan laga leg kedua melawan Serbia dan Belanda.