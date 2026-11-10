Pelatih kepala Al Ahli Saudi asal Belanda, Marino Pusic, terus menyusun rencana persiapan menghadapi laga Klasik yang dinanti-nantikan melawan rival tradisional Al Nassr di Liga Roshn, kendati muncul tuntutan agar dirinya pergi.

Suporter Al Ahli sebelumnya meluncurkan "tagar" bertajuk "Kepergian Pusic adalah tuntutan kami", untuk menuntut pemecatan pelatih Belanda itu dari jabatannya, menyusul rentetan hasil negatif yang dialami tim sejak awal musim ini.

Surat kabar "Al Riyadiyah" Saudi menyebut bahwa Pusic akan memimpin latihan Al Ahli besok Rabu secara normal, setelah berakhirnya libur yang ia berikan kepada para pemain di tengah periode jeda internasional saat ini.

Surat kabar itu menjelaskan bahwa "Al Raqi" akan kembali berlatih tanpa 5 pemain yang bergabung dengan tim nasional mereka selama periode jeda internasional saat ini, dipimpin oleh duo Saudi Firas Al Buraikan dan Ziyad Al Johani, pemain Prancis Valentin Atangana, pemain Turki Merih Demiral, dan pemain Portugal Francisco Trincao.

Pertandingan berikutnya AHL Saudi Pro League 12.30 ALN

Al Ahli bersiap menghadapi Al Nassr pada 20 November mendatang, di Stadion Al Inmaa di Jeddah, dalam laga tunda dari pekan kesembilan Liga Roshn.

Laga ini akan menjadi penentu dalam perjalanan kedua tim pada musim ini, terlebih karena keduanya sangat membutuhkan kemenangan demi tujuan yang berbeda.

Al Nassr menempati peringkat ketiga di klasemen Liga Saudi dengan 25 poin, berselisih dua poin di belakang Al Hilal yang memuncaki klasemen, dan tertinggal selisih gol dari Al Qadsiah yang menempati peringkat kedua.

Di sisi lain, Al Ahli menempati peringkat keenam di klasemen dengan 21 poin, yang diraih dari 7 kemenangan dan 4 kekalahan, yang berarti kemenangan atas Al Nassr akan membuatnya mendekati puncak.