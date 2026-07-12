Meski ada tawaran menggiurkan dari Arab Saudi... Bintang Barcelona tetap berpegang pada impiannya di Eropa

Laporan media mengungkapkan bahwa gelandang muda Barcelona, Marc Casado, telah menerima beberapa tawaran selama beberapa pekan terakhir, namun ia tetap berpegang pada pilihan untuk tetap bermain di Eropa meskipun ada minat dari Liga Saudi.

Menurut surat kabar "Sport" dari Katalonia, nilai tawaran yang diterima Barcelona tidak melebihi 12 juta euro, dan beberapa di antaranya hanya mengusulkan pembelian sebagian hak atas sang pemain, hal yang hingga kini belum meyakinkan klub asal Katalonia tersebut.

Surat kabar tersebut menyebutkan bahwa Borussia Dortmund dari Jerman telah menunjukkan minat untuk merekrut Casado, dan sempat dipertimbangkan untuk memasukkannya ke dalam kesepakatan transfer Karim Ademi, namun opsi ini pada akhirnya tidak terwujud.

Sementara itu, agen sang pemain, Jorge Mendes, sedang menjajaki opsi lain di Liga Inggris, sekaligus memantau tawaran yang datang dari Liga Saudi.

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Sport menegaskan bahwa prioritas Casado bukanlah aspek finansial, melainkan pindah ke klub yang percaya pada kemampuannya dan memberinya kesempatan nyata untuk menjadi pemain inti serta memainkan peran penting dalam proyek olahraga tim tersebut.

Surat kabar tersebut menambahkan bahwa sang pemain berpendapat bahwa fase kariernya saat ini menuntut waktu bermain yang teratur untuk membantunya berkembang, sehingga ia lebih memilih untuk mengeksplorasi semua opsi di Eropa sebelum mempertimbangkan tujuan lain.

Surat kabar tersebut mengungkapkan bahwa ada dua tawaran terbuka dari klub-klub Saudi untuk merekrut sang pemain, namun Casado belum memberikan persetujuannya hingga saat ini, sambil menunggu hasil dari perkembangan di Eropa dalam waktu dekat.

Meskipun masa depannya masih belum jelas, sang pemain mungkin akan ikut bersama Barcelona ke kamp pelatihan tim di Inggris, meskipun tujuan akhirnya belum diputuskan sebelum kamp tersebut dimulai.