Meski Ada Tawaran Menggiurkan, Bintang Maroko Kejutkan Esperance

Espérance de Tunis gagal meyakinkan salah satu bintang Maroko untuk mengubah tujuannya, setelah sang pemain memantapkan sikapnya dan memutuskan untuk melanjutkan karier di Eropa.

Espérance berupaya merekrut seorang winger untuk memperkuat sisi kiri, karena itu klub menunjukkan kesiapan untuk mendapatkan jasa bintang Maroko Sofiane Boufal, memenuhi tuntutan finansialnya, dan memberinya gaji yang ia inginkan.

Meski demikian, Radio Mars menegaskan bahwa Boufal menolak tawaran tersebut, seraya menambahkan bahwa ia "lebih memilih melanjutkan kariernya di lapangan-lapangan Eropa meski menerima tawaran menggiurkan" dari klub Tunisia tersebut.

Boufal berusia 32 tahun dan menjadi pemain bebas transfer setelah kontraknya bersama Le Havre Prancis berakhir, tempat ia menjalani pengalaman singkat dengan menerima gaji bulanan yang diperkirakan sekitar 35 ribu euro, atau setara dengan 420 ribu euro per tahun.

Di kancah internasional, Boufal telah menjalani 47 pertandingan bersama timnas Maroko, mencetak 8 gol, dan memainkan peran penting dalam perjalanan bersejarah Maroko menuju semifinal Piala Dunia Qatar 2022.

Pertandingan internasional terakhir yang dijalani Boufal adalah melawan Burundi pada Mei lalu, sementara ia tidak masuk dalam skuad Maroko untuk Piala Dunia 2026.

Nilai pasar saat ini dari pemain internasional Maroko itu mencapai sekitar 1,8 juta euro, sementara ia terus mempelajari tawaran-tawaran Eropa yang ada di hadapannya, sebagai persiapan untuk memilih tujuan berikutnya.

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