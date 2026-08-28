Barcelona hampir menuntaskan salah satu urusan kepergian pemain pada hari-hari terakhir bursa transfer, setelah lulusan akademinya, Toni Fernandez, memilih pindah ke Venezia, tim promosi ke Serie A Italia, dalam langkah yang membuka jalan bagi kepergian sang pemain dari klub Catalan itu usai menerima sejumlah tawaran dari klub-klub Eropa.

Menurut yang diberitakan dua surat kabar Spanyol, "Sport" dan "Mundo Deportivo", hanya tersisa beberapa detail akhir untuk merampungkan kepindahan Toni ke Venezia, setelah sang pemain menerima tawaran dari klub-klub di Premier League Inggris dan Bundesliga Jerman, sebelum akhirnya memantapkan pilihan untuk menjalani petualangan barunya di Italia.

Toni, yang kontraknya bersama Barcelona berakhir musim panas mendatang, sempat menghabiskan musim lalu sebagai salah satu elemen terpenting Barcelona Atletic, sebelum ikut serta dalam masa persiapan bersama tim utama, tetapi ia tidak mampu mengamankan tempat dalam rencana Hansi Flick, sehingga sepanjang musim panas ia mulai mempelajari tawaran-tawaran yang datang kepadanya demi mencari proyek yang memberinya kesempatan bermain di level yang lebih tinggi.

Keinginan sang pemain untuk pindah ke lingkungan yang mudah untuk beradaptasi memainkan peran penting dalam pilihannya terhadap Venezia, setelah ia menilai proyek Italia lebih menarik ketimbang tawaran-tawaran yang datang dari Inggris dan Jerman, di saat Aston Villa dan Leeds termasuk klub-klub yang berminat mendapatkan jasanya.

Ini bukan kali pertama Toni mendapat minat dari klub-klub besar, sebab Juventus pada periode-periode sebelumnya berupaya meyakinkannya dengan proyek jangka panjang, dan proyek Sergio Ramos untuk merekrut Sevilla juga sempat memasukkan namanya ke dalam daftar pemain yang berpotensi dipromosikan ke tim utama, tetapi sang pemain kala itu memilih untuk bertahan bersama Barcelona.

Gil di persimpangan jalan

Pada saat yang sama, Gil menghadapi situasi serupa di dalam Barcelona, setelah Barcelona Atletic menjadi lebih rendah dari ambisinya, di tengah sulitnya menembus tim utama akibat melimpahnya pilihan yang tersedia bagi Flick di lini tengah.

Barcelona sebelumnya telah mencapai kesepakatan lisan dengan sang pemain terkait perpanjangan kontraknya, tetapi negosiasi tersendat sebelum kesepakatan rampung, sehingga masa depan Gil terbuka bagi beberapa kemungkinan, di tengah minat dari klub-klub lokal maupun klub lain di luar Spanyol.

Sang pemain dan agennya belum memutuskan keputusan final hingga saat ini, sementara nilai klausul pelepasan dalam kontraknya mencapai 20 juta euro, namun Barcelona menyadari bahwa jumlah yang benar-benar bisa didapatkan akan lebih kecil, terutama dengan mendekatnya akhir kontrak sang pemain pada tahun 2027.