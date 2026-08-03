Masa depan penyerang Atletico Madrid asal Argentina, Julian Alvarez, dianggap sebagai salah satu kisah transfer musim panas paling menonjol, sejak ia menyatakan keinginannya untuk meninggalkan Los Rojiblancos musim panas ini demi mewujudkan mimpinya.

Sejumlah laporan media dalam periode terakhir mengisyaratkan bahwa Alvarez ingin bergabung dengan Barcelona yang tengah mencari seorang ujung tombak untuk menggantikan kepergian pemain Polandia, Robert Lewandowski.

Surat kabar "Marca" menyebutkan bahwa Alvarez telah kembali menjalin komunikasi dengan Atletico Madrid, untuk memulai program latihan personal yang disiapkan khusus bagi setiap pemain internasional.

Dengan demikian, Alvarez yang saat ini sedang berlibur, akan menghabiskan hari-hari terakhir masa liburnya dengan mematuhi panduan yang telah ditetapkan oleh Atletico sebelum kembali ke sesi latihan pada tanggal sepuluh bulan ini dan bergabung dengan tim.

Surat kabar itu mengisyaratkan bahwa Atletico Madrid sudah kehabisan kesabaran terhadap taktik yang digunakan untuk membujuk penyerang Argentina itu bertahan di Camp Nou, hal yang pada akhirnya berujung pada pengajuan pengaduan kepada Federasi Sepak Bola Spanyol dan Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA). Setelah Miguel Angel Gil secara terbuka menyatakan bahwa ia tidak akan menerima tawaran apa pun dari Barcelona, situasi Alvarez menjadi sangat rumit.

Alvarez kini dihadapkan pada dua pilihan: entah bertahan bersama Atletico dan menghadapi kemarahan para pendukungnya akibat apa yang dianggap sebagai penghinaan, atau mendatangi manajemen klub dengan sebuah tawaran dari luar (setelah pengalamannya di Manchester City, Liga Primer Inggris tidak lagi termasuk dalam pilihan favoritnya; bertahan di La Liga adalah tujuan yang lebih ia sukai) yakni tawaran yang mungkin dapat mengubah sikap klub yang menolak menjualnya.

Beberapa spekulasi mengisyaratkan kemungkinan Alvarez melakukan aksi perlawanan yang bisa mendorongnya membolos dari latihan, dan metode tekanan ekstrem ini tidak sepenuhnya mustahil, mengingat nasihat yang diterima sang penyerang dari para agennya terkait pengelolaan risiko ini.

Kendati demikian, isyaratnya bahwa ia akan mulai mengikuti panduan latihan Atletico Madrid (karena ia berlatih dari tempat liburnya sejak Sabtu 1 Agustus) mengindikasikan bahwa kepulangannya akan berlangsung secara normal.

Satu persoalan lain masih tersisa, yaitu bagaimana kegagalan transfernya ke Barcelona akan memengaruhi penampilannya, terutama karena tidak seorang pun di Atletico Madrid meragukan bahwa perilaku Julian akan tetap ideal dan profesional seperti pada hari pertamanya di tim.

Meski Atletico ingin menutup lembaran perselisihan dan Julian terus mengenakan seragam merah-putih tim, ketidakpastian akan tetap menyelimuti persoalan ini, terutama jika sebuah tawaran menggiurkan dari Liga Primer Inggris sampai ke Stadion Wanda Metropolitano, yang mungkin memaksa klub untuk meninjau kembali keputusannya mempertahankan sang bintang, sementara sang penyerang bersikeras bahwa transfer adalah yang terbaik bagi masa depannya.

Maka, di tengah semua ketidakpastian ini, satu-satunya hal yang pasti adalah bahwa "sang laba-laba" memang sudah berlatih, meski dari jarak jauh, di bawah pengawasan Atletico.