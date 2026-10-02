Meski ada pernyataan Hossam Hassan, Salah dipastikan absen pada laga melawan Afrika Selatan

Absennya Mohamed Salah, kapten timnas Mesir, dari laga uji coba Mesir melawan Afrika Selatan yang dijadwalkan berlangsung Minggu lusa, telah dipastikan, meski ada pernyataan dari pelatih Hossam Hassan soal kepulangannya ke pemusatan latihan.

Krisis ini bermula setelah Hassan memutuskan menarik Salah usai 60 menit laga melawan Angola, yang berlangsung di Stadion Kairo dalam matchday pertama kualifikasi Piala Afrika 2027.

Keesokan harinya, Salah memutuskan meninggalkan pemusatan latihan di tengah kabar soal kemarahannya karena ditarik keluar, serta ketegangan yang ada di dalam kamp setelah pernyataan Hossam Hassan terhadap kiper yang cedera, Mohamed El Shenawy.

Namun, Asosiasi Sepak Bola Mesir mengumumkan bahwa absennya Salah dari laga melawan Sudan Selatan pada matchday kedua kualifikasi terjadi atas kesepakatan dengan tim pelatih, karena ketidakinginannya bermain di atas permukaan "rumput sintetis".

Hassan mengatakan dalam konferensi pers yang mendahului laga melawan Sudan Selatan bahwa Salah akan kembali ke barisan timnas untuk menjalani laga melawan Afrika Selatan.

Akan tetapi, menurut apa yang disorot situs 61 Saat, yang mengkhususkan diri dalam berita Trabzonspor, Salah meninggalkan Inggris, usai berada bersama keluarganya untuk menghabiskan liburan singkat, dan kembali ke Turki untuk bergabung dalam pemusatan latihan klubnya, yang berarti ia akan absen dari laga uji coba timnas melawan Afrika Selatan.

Situs tersebut menunjukkan bahwa Salah telah sepakat dengan tim pelatih untuk absen dari pertandingan, demi menghindari kelelahan sebelum dilanjutkannya pertandingan Liga Turki, di mana Trabzonspor akan menghadapi Samsunspor pada 10 Oktober ini.

Mungkin saja pernyataan Hossam Hassan setelah laga melawan Sudan Selatan turut berperan dalam tidak kembalinya Salah, karena sang pelatih menyinggung kemarahannya terhadap tindakan si pemain.