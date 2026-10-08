Bayern Munich mengintensifkan upayanya untuk mendatangkan JJ Gabriel, bakat akademi Manchester United, setelah menggelar pembicaraan baru dengan perwakilan sang pemain, menurut laporan jaringan "Sky Sport - Jerman".

Namun, juara bersejarah Jerman itu hingga kini belum mengajukan tawaran spesifik untuk sang penyerang muda. Dengan demikian, Bayern tetap berada dalam perburuan tanpa melangkah ke tahap resmi berikutnya.

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Pembicaraan terakhir memang memperdalam komunikasi antara kedua pihak, tetapi tidak membuahkan kesepakatan atau pendekatan yang jelas menuju kepindahan ke Munich.

Sebaliknya, saat ini pilihan sang pemain cenderung mengarah ke Spanyol, di mana Real Madrid dan Barcelona memimpin perburuan dan memiliki peluang terbaik untuk mendapatkannya. Kedua klub mengejar Gabriel dengan gigih, dan mampu menawarkan kepadanya sebuah proyek olahraga yang lebih kuat menariknya saat ini.

Kendala finansial

Nilai total transfer tetap menjadi kendala besar bagi semua klub yang berminat. Menurut "Sky", nilainya jauh melampaui kisaran 10 hingga 15 juta euro, hingga mencapai level yang mencolok bahkan untuk bakat yang tergolong luar biasa. Karena itu, tidak cukup bagi klub mana pun untuk sekadar meyakinkan pemain secara olahraga, melainkan juga harus siap melakukan investasi besar untuk masa depan, dan kombinasi inilah yang kemungkinan akan menjadi penentu dalam menetapkan tujuannya.

Siapa JJ Gabriel?

Gabriel genap berusia 16 tahun pada 6 Oktober ini, dan bermain di lini depan akademi Manchester United. Hingga kini ia belum pernah tampil dalam pertandingan resmi bersama tim utama, dan keikutsertaannya sebatas pada satu laga uji coba pada periode persiapan melawan Atletico Madrid.

Pada September lalu, sang pemain memberi tahu klubnya tentang keinginannya untuk pergi, dan secara resmi meminta pemutusan kontrak junior miliknya yang berakhir pada penghujung musim ini, tetapi United tidak terikat secara hukum untuk menerima permintaan tersebut. Hal itu terjadi beberapa hari setelah ia mencetak hat-trick pada penampilan perdananya di Liga Champions Eropa untuk pemuda melawan Sabah dari Azerbaijan.

Gabriel seharusnya menandatangani kontrak beasiswa dengan United saat ia berusia 16 tahun, dengan rencana memperoleh kontrak profesional pada usia 17 tahun, tetapi langkah tersebut kini menjadi tidak mungkin.

Pada September lalu, Christoph Freund, direktur olahraga Bayern, mengomentari ketertarikan klub kepada sang pemain dalam pernyataan kepada surat kabar "Bild", dengan mengatakan: "Kami mengenal pemain itu karena ia sangat sangat berbakat. Bakat luar biasa. Tapi saya tidak bisa mengatakan lebih dari itu."



