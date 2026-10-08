Meski Ada Pembicaraan dengan Bayern Munich, Bintang Muda Manchester United Lebih Memilih Real Madrid dan Barcelona

Bayern Munich mengintensifkan upaya mereka untuk merekrut JJ Gabriel, talenta akademi Manchester United, dengan menggelar pembicaraan baru bersama perwakilan sang pemain, menurut laporan jaringan "Sky Sport - Jerman".

Namun, juara bersejarah Jerman itu hingga kini belum mengajukan tawaran konkret untuk sang penyerang muda. Dengan demikian, Bayern tetap berada dalam perburuan, tanpa mengambil langkah resmi berikutnya.

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Pembicaraan terbaru itu memperdalam komunikasi antara kedua pihak, tetapi tidak membuahkan kesepakatan atau kedekatan yang jelas menuju kepindahan ke Munich.

Sebaliknya, kecenderungan sang pemain saat ini condong ke Spanyol, di mana Real Madrid dan Barcelona memimpin perburuan dan memiliki peluang terbaik untuk mendapatkannya. Kedua klub itu memburu Gabriel dengan gigih, dan mampu menawarkan kepadanya sebuah proyek olahraga yang lebih kuat memikatnya untuk saat ini.

Kendala finansial

Nilai total transfer tetap menjadi kendala besar bagi semua klub yang berminat. Menurut "Sky", nilainya jauh melampaui kisaran 10 hingga 15 juta euro, hingga mencapai tingkat yang mencolok bahkan untuk talenta yang tergolong luar biasa. Oleh karena itu, tidak cukup bagi klub mana pun untuk meyakinkan sang pemain dari sisi olahraga, tetapi juga harus bersedia melakukan investasi besar untuk masa depan, dan kombinasi ini diperkirakan akan menjadi penentu dalam menentukan tujuannya.

Siapa JJ Gabriel?

Gabriel genap berusia 16 tahun pada 6 Oktober ini, dan bermain di lini serang akademi Manchester United. Hingga kini ia belum menjalani satu pun pertandingan resmi bersama tim utama, dan keterlibatannya hanya terbatas pada satu laga uji coba selama masa persiapan melawan Atletico Madrid.

Pada September lalu, sang pemain memberitahu klubnya tentang keinginannya untuk pergi, dan secara resmi meminta pembatalan kontrak junior miliknya yang berakhir pada penghujung musim ini, tetapi United secara hukum tidak wajib menerima permintaan tersebut. Hal itu terjadi beberapa hari setelah ia mencetak trigol, pada penampilan perdananya di Liga Champions Eropa untuk pemain muda melawan Sabah dari Azerbaijan.

Gabriel seharusnya menandatangani kontrak beasiswa dengan United saat ia menginjak usia 16 tahun, dengan ketentuan memperoleh kontrak profesional pada usia 17 tahun, tetapi langkah tersebut kini sulit terwujud.

Pada September lalu, Christoph Freund, direktur olahraga Bayern, mengomentari ketertarikan klub pada sang pemain dalam pernyataan kepada surat kabar "Bild", dengan mengatakan: "Kami mengenal pemain ini karena ia sangat sangat berbakat. Talenta yang luar biasa. Tetapi saya tidak bisa mengatakan lebih dari itu."



