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Ketika jalanan Spanyol nyaris kosong, transportasi lumpuh, dan segala aktivitas terhenti akibat pemogokan umum, ada satu tempat di Catalunya yang menolak untuk tunduk pada keheningan: klub Barcelona.

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Pada hari Rabu 11 November, ketika serikat pekerja utama di negara itu menyerukan mogok umum, klub asal Catalunya tersebut menjalani hari yang luar biasa, dengan sorotan utama berupa "respons yang beragam", namun hasilnya jelas: kehidupan terus berjalan, dan suporter selalu menjadi yang terdepan.

Klub Barcelona mengizinkan para karyawannya untuk menggunakan hak mogok mereka secara penuh dan bebas, tanpa tekanan atau batasan apa pun. Pada saat yang sama, klub juga memfasilitasi kerja jarak jauh bagi para karyawan yang mungkin menghadapi kesulitan untuk sampai ke tempat kerja mereka akibat gangguan transportasi dan lalu lintas, menurut surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo".

Keputusan ini merupakan cerminan dari penghormatan klub terhadap hak-hak para pekerjanya, sekaligus kepeduliannya agar layanan-layanan vitalnya kepada para anggota dan suporter tidak terhenti.

Dampak mogok ini sudah terasa sejak jam-jam awal pagi, di mana arus lalu lintas menurun secara signifikan dari biasanya di sekitar klub dan stadion, dan kehadiran tampak lebih sedikit dibandingkan hari-hari biasa, suatu hal yang wajar pada hari ketika banyak orang lebih memilih tetap tinggal di rumah mereka.

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Namun kejutannya justru terletak pada tingginya minat yang dialami oleh toko klub "Botiga" maupun museum, meski kehadiran secara umum menurun.

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Para pengunjung dan suporter dari berbagai usia dan kewarganegaraan berdatangan ke toko dan museum, memanfaatkan ketenangan hari itu untuk menikmati pengalaman mengunjungi markas Barcelona jauh dari keramaian hari-hari pertandingan, mengabadikan foto kenangan, serta membeli jersey dan suvenir tim.

Di toko, demikian pula di kantor suporter klub dan kantor layanan anggota serta pengguna, sejumlah karyawan ikut melakukan mogok kerja, tetapi hal itu tidak menghalangi para anggota dan suporter untuk mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan.

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Manajemen klub memastikan untuk menyusun rencana alternatif yang menjamin keberlangsungan layanan-layanan dasar, dan menyediakan jumlah karyawan yang cukup untuk melayani para suporter, agar tidak ada pengunjung yang merasakan adanya kekurangan atau gangguan pada hari mogok tersebut.

Hal yang sama berlaku pada tur stadion yang terkenal, yang terus menyambut para pengunjung secara normal, dengan catatan bahwa tur itu juga mengalami jumlah wisatawan yang lebih sedikit mengingat bertepatan dengan periode jeda musim, serta banyaknya orang yang menjauhi perjalanan dan mobilitas pada hari yang luar biasa ini.

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Adapun mengenai para pekerja konstruksi di proyek Camp Nou yang baru, menurut sumber-sumber yang dimintai keterangan oleh surat kabar "Mundo Deportivo", mogok nyaris tidak terjadi di antara mereka, di mana para pekerja melanjutkan pekerjaan mereka secara hampir normal, tanpa tempo kerja di proyek raksasa yang dinanti oleh seluruh pencinta Barcelona di seluruh dunia itu terpengaruh.

Meski demikian, kawasan di sekitar stadion tidak menunjukkan aktivitas yang berarti, mengingat hal itu terjadi hanya satu hari sebelum pertandingan yang dinantikan, di mana tim putri akan menghadapi lawannya, Arsenal, besok hari Kamis dalam ajang Liga Champions Eropa, dan semua area luar harus dipersiapkan untuk menyambut para suporter di stadion.

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Tim penyelenggara, keamanan, dan logistik bekerja keras untuk mempersiapkan segala detail terkait pertandingan Eropa yang penting ini, di mana aktivitas diperkirakan akan kembali dengan kekuatan penuh ke sekitar stadion, setelah hari yang relatif tenang yang dipaksakan oleh kondisi mogok umum.

Dengan pemandangan yang beragam ini, antara mereka yang menggunakan hak mereka untuk mogok dan mereka yang melanjutkan pekerjaannya dari rumah atau dari dalam klub, Barcelona kembali membuktikan bahwa ia bukan sekadar klub sepak bola, melainkan sebuah institusi yang mampu menyeimbangkan antara penghormatan terhadap hak-hak para karyawannya, dan menjaga komitmennya terhadap para suporter dan pengunjungnya.

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Pada hari ketika seluruh Spanyol terhenti, Barcelona tetap hadir, terbuka, dan siap sebagaimana biasanya, mengirimkan pesan yang jelas kepada semua orang: di sini, di jantung Catalunya, kehidupan tidak akan pernah berhenti.