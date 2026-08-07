Di saat Konfederasi Sepak Bola Amerika Selatan mengungkapkan "kekhawatirannya terhadap langkah-langkah sepihak yang berulang" dari pihak Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA), Federasi Sepak Bola Argentina mengumumkan dukungannya kepada Presiden FIFA Gianni Infantino, hanya beberapa jam setelah sikap CONMEBOL.

Dukungan Argentina ini datang di saat Infantino menghadapi tekanan yang meningkat, menyusul mundurnya Federasi Internasional dari proyek kontroversialnya untuk mendirikan sebuah perusahaan komersial di bawah naungannya serta membuka sebagian modalnya bagi para investor dari sektor swasta.

Federasi Argentina menyatakan dalam sebuah pernyataan yang ditujukan kepada Infantino dan dipublikasikan pada jam-jam pertama hari Jumat: "Kami ingin menyampaikan kepada Anda, dan melalui Anda kepada manajemen FIFA, dukungan kami atas pengelolaan yang telah dijalankan selama sepuluh tahun terakhir."

Federasi Argentina memuji mundurnya FIFA dari proyek kontroversial tersebut, dengan menilai bahwa pengakuan Infantino atas kesalahan-kesalahan yang dilakukan selama proses persiapan proyek itu, serta permintaan maaf yang ia sampaikan kepada 211 federasi anggota, merupakan langkah positif.

Pernyataan itu menambahkan, seperti dikutip jaringan RMC: "Anda berada di puncak sebuah manajemen yang memungkinkan terjadinya transformasi mendalam di FIFA, sebuah manajemen yang membuka pintu organisasi bagi seluruh federasi anggota dan konfederasi benua, sehingga memungkinkan kami, melalui dialog yang jujur dan langsung, untuk terus bekerja sama demi mengembangkan sepak bola di semua tingkatan dan di berbagai cabangnya."

Federasi Argentina melanjutkan: "Dengan semakin dekatnya penyelenggaraan kongres FIFA mendatang, Federasi menegaskan kembali keyakinan mendalamnya bahwa jalan ke depan adalah dengan terus bekerja di bawah kepemimpinan Anda, guna melanjutkan pengembangan sepak bola yang lebih baik dan lebih inklusif."

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Dukungan Argentina meski CONMEBOL meningkatkan tekanan

Sikap Federasi Argentina merupakan dukungan penting bagi Infantino, terutama karena datang hanya beberapa jam setelah eskalasi mendadak dari pihak Konfederasi Sepak Bola Amerika Selatan (CONMEBOL), yang menaungi Argentina.

Pada Kamis malam, CONMEBOL secara bulat mengungkapkan "kekhawatirannya terhadap langkah-langkah sepihak yang berulang yang diambil tanpa melalui dialog atau mekanisme kelembagaan yang telah ditetapkan untuk menangani kasus-kasus semacam itu."

CONMEBOL juga mengisyaratkan kemungkinan tidak memperbarui dukungannya kepada Infantino dalam pemilihan presiden FIFA yang dijadwalkan pada Maret 2027, di mana Presiden Federasi Internasional itu sejauh ini masih menjadi satu-satunya kandidat.

Di sisi lain, federasi-federasi sepak bola Eropa, yang beranggotakan 55 federasi, terus melancarkan aksinya melawan Infantino, serta tetap memboikot ajang-ajang FIFA, termasuk Piala Dunia, meskipun Federasi Internasional telah mundur dari proyek komersialnya.

Adapun Konfederasi Sepak Bola Amerika Utara, Tengah, dan Karibia (CONCACAF), yang beranggotakan 35 federasi anggota FIFA, turut menuntut adanya "peninjauan menyeluruh" atas cara pengelolaan Federasi Internasional.

Dari pihaknya, Konfederasi Sepak Bola Afrika (CAF), yang beranggotakan 54 federasi, secara bulat menegaskan kembali dukungannya kepada Infantino, sementara Konfederasi Sepak Bola Asia, yang beranggotakan 46 federasi, masih terpecah mengenai sikapnya terhadap Presiden FIFA.

Perkembangan ini terjadi menjelang pemilihan presiden Federasi Internasional pada Maret 2027, di tengah meningkatnya perselisihan antara Infantino dan sejumlah konfederasi benua serta federasi nasional mengenai gaya pengelolaan FIFA dan cara pengambilan keputusan.