Ayman Hussein, penyerang timnas Irak, menanti untuk mengukir sejarah dalam laga melawan timnas Arab Saudi di ajang Piala Teluk Arab "Gulf Cup 27".

Timnas Arab Saudi akan bertemu Irak, sebentar lagi, di Stadion Alinma, Jeddah, pada matchday ketiga sekaligus terakhir fase grup turnamen Teluk tersebut.

Susunan pemain timnas Irak menampilkan Ayman Hussein di bangku cadangan, untuk laga kedua secara beruntun, setelah hal serupa terjadi saat kemenangan atas Kuwait dengan skor 3-2, pada Sabtu lalu, di matchday kedua fase grup.

Namun, Ali Rahima, mantan pemain timnas Irak, menegaskan bahwa Ayman Hussein akan menjalani laga ke-100 bersama Irak, apabila ia turun dalam pertandingan melawan Arab Saudi.

Rahima menjelaskan, dalam pernyataannya kepada program "Nadina" di saluran "MBC 1", bahwa Ayman Hussein akan diberi penghormatan di Stadion Alinma, sebelum dimulainya laga melawan Arab Saudi, karena pencapaian bersejarah ini.

Ayman Hussein dianggap sebagai salah satu bintang paling menonjol dalam sepak bola Irak dalam beberapa tahun terakhir, dan ia memimpin Irak meraih gelar juara Piala Teluk Arab pada 2023, setelah mencetak 3 gol yang mengantarkannya meraih gelar top skor.