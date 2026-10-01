Meski Absen, Pesan Cinta dari Suporter Portugal untuk Ronaldo di Stadion Denmark

Cristiano Ronaldo, kapten timnas Portugal, menerima pesan cinta dari sejumlah penggemar "Brasilnya Eropa", meski absen dari laga melawan Denmark di ajang UEFA Nations League.

Timnas Portugal bertandang ke markas Denmark, hari Kamis ini, di Stadion Parken, ibu kota Denmark, Kopenhagen, pada pekan ketiga babak penyisihan grup UEFA Nations League.

Laga ini merupakan yang pertama bagi timnas Portugal, setelah krisis terakhir yang mencuat antara Ronaldo dan pelatihnya Jorge Jesus, yang membuatnya meninggalkan kamp timnas negaranya di Kopenhagen pada Rabu kemarin.

Sejumlah penggemar di stadion mencoba mendukung "Roket dari Madeira" dalam krisis terakhirnya, di mana sebagian dari mereka membawa spanduk bertuliskan nama Ronaldo, dengan tanda hati di sampingnya, sebagai pesan cinta istimewa untuk bintang Portugal tersebut.

Getty Images

Sebagian penggemar juga sempat menyerang pelatih Jorge Jesus, dan melontarkan sorakan cemoohan terhadapnya, saat meninggalkan hotel tempat menginap untuk menjalani laga, sebagaimana diungkap sejumlah laporan media sebelumnya.

Jesus menghadapi serangan ini dengan menegaskan bahwa ia akan membeberkan segala sesuatu yang terjadi dengan Ronaldo setelah menjalani laga melawan Norwegia, Minggu mendatang, pada pekan keempat babak penyisihan grup di ajang Eropa tersebut.

Ronaldo sebelumnya telah meninggalkan kamp timnas Portugal, Rabu kemarin, kembali ke ibu kota Spanyol, Madrid, usai krisis yang mencuat antara dirinya dan Jesus, akibat tidak diturunkannya ia pada laga melawan Norwegia, di pekan kedua babak penyisihan grup UEFA Nations League.

Bintang Portugal itu mengambil keputusan untuk pergi beberapa jam setelah pernyataan Jorge Jesus yang menegaskan bahwa dialah pemegang keputusan pertama dan terakhir di timnas, seraya mengakui bahwa ia telah mengingkari janjinya kepada "sang Don" untuk bermain di sebagian laga melawan Norwegia lalu.