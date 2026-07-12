Hamada Al-Sharbini, anggota Dewan Direksi Federasi Sepak Bola Mesir, mengungkapkan bahwa mereka sedang mempertimbangkan untuk mengajukan proposal guna menjadi tuan rumah Piala Afrika 2028.

Dalam wawancara telepon dengan Radio Mega FM, Al-Sharbini menegaskan bahwa tujuannya adalah untuk terus mengembangkan infrastruktur Mesir, sebagai persiapan untuk menjadi tuan rumah turnamen-turnamen yang lebih besar di tahun-tahun mendatang.

Al-Sharbini mengatakan bahwa kegembiraan para pendukung atas prestasi Tim Nasional Mesir di Piala Dunia 2026 menjadi motivasi utama untuk terus bekerja.

Anggota Dewan Direksi Federasi Sepak Bola Mesir tersebut menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Abdel Fattah al-Sisi atas penghormatan yang diberikan kepada tim nasional Mesir, setelah keberhasilan bersejarah mereka melaju ke babak 32 besar Piala Dunia, sebelum tersingkir oleh Argentina di babak 16 besar.

Ia melanjutkan, “Tindakan ini sangat menyentuh hati seluruh anggota rombongan, karena penghormatan tersebut berasal dari hati dan membuat semua orang bahagia, serta akan menjadi motivasi bagi kami untuk meraih lebih banyak lagi.”

Al-Sharbini menambahkan bahwa Federasi Sepak Bola Mesir berencana untuk melanjutkan pengembangan stadion dan fasilitas olahraga, sebagai persiapan untuk mengajukan proposal menjadi tuan rumah turnamen-turnamen besar.

Ia menekankan, “Kami berharap dapat menyelesaikan dokumen terkait stadion, lalu mengajukan diri untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia dan Piala Afrika. Kami telah menjadi tuan rumah Piala Afrika lebih dari sekali, dan langkah selanjutnya adalah mencalonkan diri untuk menjadi tuan rumah edisi 2028.”

Hamada Al-Sharbini mengakhiri pernyataannya dengan menegaskan bahwa Mesir memiliki potensi yang diperlukan untuk menjadi tuan rumah ajang olahraga terbesar.