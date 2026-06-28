Timnas Aljazair memastikan lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026, setelah bermain imbang 3-3 dengan Austria, dalam pertandingan yang digelar dini hari Minggu.

Ini merupakan kali kedua timnas Aljazair berhasil melaju melewati babak pertama Piala Dunia, setelah edisi 2014.

Dengan hasil ini, timnas Aljazair akan menghadapi timnas Swiss di babak 32 besar pada 2 Juli mendatang di Stadion Hard Rock.

Jika “Pejuang Gurun” berhasil melewati rintangan Swiss, mereka akan berhadapan dengan pemenang antara Kolombia dan Ghana di babak 16 besar.

Kita mungkin akan menyaksikan pertandingan antar-tim Arab di babak perempat final di Stadion Arrowhead, jika Aljazair dan Mesir terus melaju di turnamen ini.

Timnas Mesir akan menghadapi Australia di babak 32 besar, sementara jika lolos, "Firaun" akan berhadapan dengan pemenang antara Argentina dan Cape Verde di babak 16 besar.