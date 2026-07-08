Mesir sangat marah kepada seorang pria dan, melalui pengaduan resmi, menuntut FIFA untuk segera mengambil tindakan

Mesir telah mengajukan keluhan resmi kepada FIFA terkait wasit François Letexier. Negara tersebut ingin agar wasit tersebut segera diskors oleh federasi sepak bola.

Letexier memimpin pertandingan antara Argentina dan Mesir (3-2) pada Selasa malam. Meskipun tim Afrika tersebut sempat memimpin 0-2, tim asuhan Lionel Scaloni berhasil membalikkan keadaan sepenuhnya dan Argentina pun lolos ke perempat final.

Menurut pihak Mesir, mereka sangat dirugikan selama pertandingan tersebut. Misalnya, mereka berpendapat bahwa Mohamed Salah seharusnya mendapatkan tendangan penalti yang jelas, namun tidak diberikan oleh wasit.

Mereka juga berpendapat bahwa sebuah gol dibatalkan secara tidak adil oleh VAR. Selain itu, terdapat kekecewaan terkait sejumlah kartu yang dikeluarkan.

Menurut berbagai media di seluruh dunia, Mesir kini telah mengajukan keluhan kepada FIFA. Presiden EFA, Hany Abo Rida, telah mengajukan keluhan resmi tersebut.

Mereka meminta penyelidikan menyeluruh terhadap para ofisial, penjelasan, serta pemecatan Letexier dan timnya dari sisa turnamen.