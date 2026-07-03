Mesir mematahkan kutukan... dan bersama Maroko menorehkan prestasi Afrika yang belum pernah terjadi sebelumnya

Tim nasional Mesir mencatatkan prestasi bersejarah di Piala Dunia 2026, setelah berhasil memenangkan adu penalti untuk pertama kalinya dalam turnamen besar sejak semifinal Piala Afrika 2022 melawan Kamerun, sekaligus mengakhiri rangkaian tiga kekalahan beruntun dalam adu penalti.

Jaringan statistik sepak bola Prancis, “Stats Foot”, mengungkapkan bahwa kemenangan tim Firaun dalam adu penalti pada babak gugur Piala Dunia kali ini mengakhiri kutukan yang menghantui tim tersebut selama lebih dari empat tahun, serta memberikan dorongan moral yang luar biasa bagi generasi pemain saat ini dalam perjalanannya menuju babak-babak selanjutnya.

Dalam pencapaian kontinental yang belum pernah terjadi sebelumnya, “Stats Foot” menegaskan melalui akunnya di platform “X” bahwa edisi 2026 menandai kali pertama dalam sejarah di mana dua negara Afrika memenangkan pertandingan babak gugur dalam edisi yang sama dari Piala Dunia, setelah timnas Mesir menyusul rekan mereka dari Maroko yang sebelumnya telah melaju melewati babak yang sama.

Prestasi ini mencerminkan perkembangan yang mencolok dari sepak bola Afrika di kancah global, serta kemampuannya untuk bersaing dengan tim-tim besar di ajang paling bergengsi, di tengah ambisi untuk terus menorehkan sejarah di babak-babak selanjutnya dari turnamen ini.