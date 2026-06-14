Mesir dan Maroko paling menonjol... Pernyataan keras dari 13 asosiasi sepak bola menentang presiden "UEFA"

Sebanyak 13 asosiasi sepak bola menentang Aleksander Čeferin, Presiden Asosiasi Sepak Bola Eropa (UEFA), menyusul pernyataan-pernyataannya baru-baru ini.

Ceverin mengkritik penambahan jumlah tim di Piala Dunia dari 32 menjadi 48 tim, dengan menegaskan bahwa beberapa pertandingan di turnamen tersebut tidak lagi penting.

Melalui situs resmi masing-masing, diterbitkan pernyataan resmi yang ditandatangani oleh 13 asosiasi, untuk mengecam pernyataan tersebut. Pernyataan tersebut berbunyi sebagai berikut: "Asosiasi Sepak Bola di: Cape Verde, Curaçao, Uzbekistan, Kongo, Haiti, Aljazair, Tunisia, Maroko, Mesir, Ghana, Senegal, Pantai Gading, dan Afrika Selatan, menyatakan kekecewaan yang mendalam dan penolakan yang tegas terhadap pernyataan terbaru yang dikeluarkan oleh Presiden Asosiasi Sepak Bola Eropa (UEFA) Aleksander Čeferin, yang menggambarkan beberapa pertandingan Piala Dunia yang diperluas sebagai 'tidak menarik'.

Asosiasi-asosiasi tersebut menegaskan bahwa tidak ada pertandingan yang tidak penting di Piala Dunia, dan bahwa klaim tersebut mengabaikan pengorbanan serta ambisi para pemain, sistem sepak bola, dan para penggemar di seluruh dunia.

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa lolos ke Piala Dunia merupakan pencapaian bersejarah dan impian bagi generasi di negara-negara seperti Cape Verde, Curaçao, dan Uzbekistan, sementara kembalinya ke ajang global setelah absen lama memiliki makna khusus bagi jutaan penggemar di Kongo dan Haiti.

Asosiasi-asosiasi tersebut menekankan bahwa kekuatan sepak bola berasal dari sifat globalnya dan tidak terbatas pada sekelompok negara tertentu, menegaskan bahwa partisipasi dalam turnamen ini menginspirasi generasi, berkontribusi pada pengembangan permainan, dan menjadi sumber kebanggaan serta persatuan bagi masyarakat.

Dalam pernyataannya, federasi-federasi tersebut mencatat bahwa setiap tim yang lolos ke turnamen telah mengamankan tempatnya dengan layak dan pantas, serta layak mendapatkan penghormatan penuh, dan bahwa setiap pertandingan memiliki nilai dan makna bagi jutaan orang.

Para penandatangan dan pihak yang bersolidaritas kembali menegaskan penolakan mereka terhadap pernyataan Presiden Federasi Sepak Bola Eropa, sekaligus menegaskan kembali pentingnya pertumbuhan sepak bola yang berkelanjutan dalam menciptakan peluang, menginspirasi generasi baru, dan memperkuat sifat global sejati dari olahraga sepak bola.