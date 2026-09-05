Penampilan Real Madrid di awal musim mengungkap sebuah tim berwajah ganda, karena tampil dengan wujud yang benar-benar berbeda ketika bermain di Stadion Santiago Bernabeu dibandingkan dengan pertandingan-pertandingannya di kandang lawan. Di kandang sendiri, mereka tampak kuat dan tajam secara ofensif, tetapi mengalami putusnya koordinasi pertahanan serta kesalahan individu yang menimbulkan sejumlah kekhawatiran.

Menurut surat kabar Spanyol "AS", Real Madrid mampu menjadi badai topan atau sekadar hujan tropis lebat yang masih bisa ditahan oleh para pesaing.

Tim ini memiliki kekuatan besar dalam menyerang, tetapi mengalami putusnya koordinasi dalam pertahanan yang melampaui tanggung jawab kuartet lini belakang, hingga menjadi tanggung jawab seluruh kelompok.

Tim ini tampil bak predator dengan taring harimau bergigi pedang, tetapi cenderung membiarkan dirinya terbuka di tengah pertempuran, mungkin karena rasa percaya diri yang berlebihan.

Real Madrid saat ini memiliki dua wajah, dengan kemampuan menuntaskan yang sesuai dengan realitasnya sebagai tim yang masih dalam proses pembangunan; ia adalah mesin yang menakutkan, tetapi membutuhkan pengencangan beberapa bautnya, dan karena itu tampak belum sempurna.

Catatan paling menonjol pada beberapa pekan pertama adalah perbedaan antara bermain di kandang dan di luar kandang, dengan catatan bahwa penurunan level jauh dari markasmu adalah hal yang wajar dalam sepak bola, sesuatu yang biasa dan masuk akal.

Namun tim asuhan Mourinho menampilkan wujud yang benar-benar berbeda ketika bermain di stadion para pesaingnya, di mana Real Madrid mencetak empat gol ke gawang Real Sociedad maupun Malaga, meraih dua kemenangan besar yang membuatnya menang dengan mudah dan memperkuat kepercayaan dirinya dalam bentuk pesta gol.

Kenyataannya, ini tidak hanya soal gol, ada angka-angka lain; di Santiago Bernabeu, Real Madrid melepaskan rata-rata 10 tembakan tepat sasaran, sementara hanya kebobolan dua tembakan.

Wajah yang Lain

Namun keadaan menjadi benar-benar berbeda di luar kandangnya, di mana laga pembuka liga, di Stadion Cornella El Prat, mencapai tingkat kesulitan yang tinggi, karena dominasi tidak tercermin di atas lapangan dengan bentuk yang sama.

Keunggulan tampak berada di pihak Real Madrid saat menghadapi Espanyol, tetapi mereka banyak menderita untuk meraih kemenangan, di mana tim melepaskan jumlah tembakan yang lebih sedikit sepertiga, yakni 7 tembakan di antara tiang dan mistar, serta mencetak enam gol lebih sedikit.

Efektivitas serangan tampak lebih rendah di luar kandang, terutama setelah tim gagal mencetak gol di Stadion La Cartuja, sesuatu yang bersifat luar biasa; sebab Real Madrid hanya gagal mencetak gol dalam satu pertandingan saja dari 24 pertandingan terakhir, yaitu melawan Barcelona di El Clasico pada 10 Mei.

Tim juga menerima tembakan dua kali lipat lebih banyak di luar kandang dibandingkan yang diterimanya di kandang sendiri, yakni empat tembakan per pertandingan.



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Putusnya Koordinasi Pertahanan

Analisis dua wajah Real Madrid juga meluas hingga ke kasus putusnya koordinasi pertahanan, karena memang demikian adanya; kasus putusnya koordinasi dan kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari, sehingga dampaknya terasa menyakitkan berlipat ganda.

Gol yang diterima tim saat menghadapi Espanyol adalah akibat ketidakselarasan antara Valverde, yang memikul tanggung jawab terbesar, dan lini pertahanan saat mengawal Calatrava.

Adapun gol yang diterima saat menghadapi Real Sociedad, itu datang akibat rangkaian kesalahan yang tidak tuntas, dari Konate dan Carreras, untuk menghentikan serangan balik, sementara gol kemarin di Stadion La Cartuja datang akibat kesalahan Valverde setelah kehilangan pengawalan pada bola pantulan dari tendangan sudut.

Kesalahan-kesalahan ini tidak berkaitan dengan cacat taktis, dan juga tidak berarti bahwa tim ini dibangun dengan buruk, melainkan merupakan kesalahan individu yang berlalu tanpa banyak perhatian dalam konteks kemenangan-kemenangan besar, tetapi menjadi sangat menyakitkan ketika hasilnya berimbang.

Kesalahan-kesalahan ini menimbulkan kekhawatiran, terutama menjelang pertandingan-pertandingan mendatang yang tidak menoleransi kesalahan, karena melakukannya bisa menyebabkan tim terjatuh. Ini adalah baut-baut yang perlu dikencangkan, dan percikan-percikan listrik pada kabel-kabel mesin yang masih dalam proses pembangunan.

Bugar dan Lelah

Tim Kerajaan mengenal rasa kekalahan dan kemunduran, di mana pelatih Mourinho sebelumnya pernah menyatakan dengan gaya menyindir selama masa persiapan musim bahwa tim ini sebenarnya memiliki tiga wajah, yaitu "bugar, lelah, dan sangat lelah".

Sang pelatih seiring berjalannya waktu berhasil menyingkirkan versi terakhir, dan itu adalah hal yang wajar setelah melewati masa persiapan dan memetik hasil kerja fisik, namun ciri-ciri "kelelahan" masih tampak pada Real Madrid dan pada nama-nama tertentu yang dipimpin oleh Bellingham sebagai cerminan yang tak terelakkan dari keterlambatannya bergabung dengan masa persiapan akibat keikutsertaannya di Piala Dunia bersama Inggris, di mana bahan bakar fisiknya habis mulai menit ke-70 sehingga mau tidak mau menurunkan kecepatan rotasi tim.

Rincian-rincian terkini ini menunjukkan tidak adanya alasan untuk membunyikan lonceng bahaya atau meningkatkan kewaspadaan, namun mengungkap sebuah proyek yang belum mencapai puncaknya dan perlu melanjutkan pembangunan.

Real Madrid menunjukkan kekuatan yang ganas dalam menyerang dengan menciptakan begitu banyak peluang, tetapi absennya konsentrasi pertahanan menimbulkan sedikit kegaduhan, memamerkan dua wajahnya yang kontradiktif antara di Stadion Santiago Bernabeu tempat ia mencetak empat gol, dan di luar kandangnya di mana ia hanya mencetak dua gol hingga kegagalannya mencetak gol tadi malam, sehingga mesin yang menakutkan itu tetap membutuhkan pengencangan baut-baut karena masih belum sempurna.



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